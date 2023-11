Cesta, spájajúca Staré mesto so Zoborom v Nitre, bude tri dni uzavretá

Nitra 16. novembra (TASR) - Mesto Nitra upozorňuje na uzávierku cesty, spájajúcej Staré mesto so Zoborom. Uzávierka sa začne v piatok 17. novembra ráno a potrvá do nedele 19. novembra do večera. Cesta by mala byť prejazdná od pondelka 20. novembra ráno, upozornil hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Dôvodom uzávierky je oprava žľabov na odvádzanie dažďovej vody pri podjazde pod R1A pod Zoborom neďaleko internátu a pedagogickej fakulty. Pôvodné žľaby boli rozbité a nefunkčné, skonštatoval Holúbek. Práce za približne 3000 eur bude realizovať dodávateľská firma, hradiť ich bude Stredisko mestských služieb zo svojho rozpočtu.