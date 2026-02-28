< sekcia Regióny
Cesta v Pečovskej Novej Vsi je po dopravnej nehode prejazdná
K nehode dvoch osobných motorových vozidiel došlo krátko pred 13.00 h.
Autor TASR
Pečovská Nová Ves 28. februára (TASR) - Cesta I/68 v Pečovskej Novej Vsi v okrese Sabinov je po dopravnej nehode prejazdná bez obmedzení. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
K nehode dvoch osobných motorových vozidiel došlo krátko pred 13.00 h. Ako pre TASR uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, pri nehode sa ľahko zranili dve osoby. Na mieste zasahovalo šesť hasičov z Prešova a zo Sabinova.
K nehode dvoch osobných motorových vozidiel došlo krátko pred 13.00 h. Ako pre TASR uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, pri nehode sa ľahko zranili dve osoby. Na mieste zasahovalo šesť hasičov z Prešova a zo Sabinova.