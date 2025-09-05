< sekcia Regióny
Cesta v Senici na Sadovej ulici bude v sobotu zjednosmernená
Vchod pre verejnosť do areálu futbalového štadióna bude cez brány označené písmenami B a C.
Autor TASR
Senica 5. septembra (TASR) - Cesta v Senici na Sadovej ulici od centra voľného času (CVČ) po križovatku bude v sobotu (6. 9.) zjednosmernená. Stane sa tak z dôvodu, že na tejto ceste bude možné parkovať počas plánovaného podujatia Senobranie. Úplne uzavretá bude pre vozidlá cesta od križovatky pri amfiteátri po tenisové kurty. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
