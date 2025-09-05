Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
< sekcia Regióny

Cesta v Senici na Sadovej ulici bude v sobotu zjednosmernená

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Vchod pre verejnosť do areálu futbalového štadióna bude cez brány označené písmenami B a C.

Autor TASR
Senica 5. septembra (TASR) - Cesta v Senici na Sadovej ulici od centra voľného času (CVČ) po križovatku bude v sobotu (6. 9.) zjednosmernená. Stane sa tak z dôvodu, že na tejto ceste bude možné parkovať počas plánovaného podujatia Senobranie. Úplne uzavretá bude pre vozidlá cesta od križovatky pri amfiteátri po tenisové kurty. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Vchod pre verejnosť do areálu futbalového štadióna bude cez brány označené písmenami B a C. Ostatné budú uzavreté a určené len pre organizátorov a účinkujúcich. Program na futbalovom štadióne sa začne o 10.00 h.
.

Neprehliadnite

REMIŠOVÁ: Prioritou hnutia Za ľudí na jeseň bude antipapalášsky zákon

Smutná správa: Zomrel svetoznámy odevný návrhár Giorgio Armani

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP