Dopravné obmedzenia vo Zvolene: Uzatvoria cestu v smere Rákoš

Zvolen 8. novembra (TASR) - Práce na novej kruhovej križovatke v časti Rákoš vo Zvolene finišujú, aby ju však mohli dokončiť, sú počas víkendu nutné dopravné obmedzenia.



"Cesta v smere Rákoš bude od soboty (9. 11.) od 7.00 h do nedele (10. 11.) do 17.00 h úplne uzavretá," informoval o tom na sociálnej sieti Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý je investorom stavby.



Chodci budú môcť využívať prechod cez most bez obmedzení, prejazd vozidiel v smere Sliač - sídlisko Západ bude umožnený cez kruhový objazd.