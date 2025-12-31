Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VÁŽNA NEHODA: Cesta v Trenčianskej Turnej je neprejazdná

.

Autor TASR
Trenčianska Turná 31. decembra (TASR) - Cesta III/1885 v obci Trenčianska Turná v okrese Trenčín je aktuálne obojsmerne neprejazdná. Dôvodom je vážna dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Premávku na mieste riadi policajná hliadka, obchádzka je možná po ceste II/507.

.

