Cesta z Handlovej do Žiaru nad Hronom je pre nehodu neprejazdná
Predpokladaný čas uzávery je aktuálne približne dve hodiny.
Autor TASR
Handlová 9. januára (TASR) - Cesta I/9 medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom je aktuálne neprejazdná. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„V dôsledku dokumentovania dopravnej nehody a odstraňovania jej následkov je cesta neprejazdná. Predpokladaný čas uzávery je aktuálne približne dve hodiny,“ informuje polícia.
Vodičov žiada o rešpektovanie pokynov policajtov a bezpečnú jazdu. Ak je to možné, odporúča motoristom vyhnúť sa tomuto úseku.
