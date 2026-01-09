Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Cesta z Handlovej do Žiaru nad Hronom je pre nehodu neprejazdná

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Predpokladaný čas uzávery je aktuálne približne dve hodiny.

Autor TASR
Handlová 9. januára (TASR) - Cesta I/9 medzi Handlovou a Žiarom nad Hronom je aktuálne neprejazdná. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

„V dôsledku dokumentovania dopravnej nehody a odstraňovania jej následkov je cesta neprejazdná. Predpokladaný čas uzávery je aktuálne približne dve hodiny,“ informuje polícia.

Vodičov žiada o rešpektovanie pokynov policajtov a bezpečnú jazdu. Ak je to možné, odporúča motoristom vyhnúť sa tomuto úseku.


