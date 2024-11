Cesta z Trstína do Jablonice cez Bielu horu bude úplne uzavretá

Brezová pod Bradlom 6. novembra (TASR) - Cesta prvej triedy číslo 51 v smere z Trstína do Jablonice cez horský priechod Biela hora (okres Senica) bude úplne uzavretá v termíne od 9. novembra od 7.00 h do 17. novembra do 22.00 h. Stane sa tak z dôvodu plánovaného výrubu stromov v súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou cesty. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.



"Pre tranzitnú dopravu s dĺžkou vozidiel a ich súprav nad desať metrov stále platí odklon vyznačený dočasným dopravným značením. Vozidlá do 12 ton a autobusy budú mať obchádzkovú trasu smerovanú po ceste II/501 a III/1291 v smere Jablonica - Prievaly - Buková - Trstín a späť," priblížila polícia na sociálnej sieti. Obchádzková trasa pre vozidlá nad 12 ton bude smerovaná cestami II/501, II/499 a II/502 po trase Jablonica - Brezová pod Bradlom - Vrbové - Dechtice - Trstín a späť.



Práce na rekonštrukcii cesty I/51 v úseku Biela hora sú súčasťou investičnej akcie Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste prvej triedy v Trnavskom samosprávnom kraji. Rekonštrukcia by mala byť ukončená do novembra budúceho roka. Hodnota investície je 13 miliónov eur.