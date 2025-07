Banskobystrickí cestári by uvítali, keby mohli používať modré majáky

Banská Bystrica 28. júla (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) by uvítala možnosť využívať modré majáky, ktoré sú vyhradené pre vozidlá s právom prednostnej jazdy. V mimoriadnych situáciách by to výrazne zefektívnilo a urýchlilo zásah, najmä pri nehodách či kalamitných stavoch. TASR o tom informoval predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.



„V mimoriadnych situáciách, ako sú nehody, je pre nás náročné dostať sa na miesto včas. Bez modrých majákov nás ostatní vodiči nepustia, a tak často stojíme v kolóne, kým sa cesta neuvoľní,“ zdôvodnil Turčan.



Vozidlá regionálnej správy ciest v súlade s platnou legislatívou v súčasnosti používajú pri výjazdoch oranžové výstražné svetlá, ktoré slúžia na upozornenie ostatných účastníkov premávky. Hoci vozidlá cestárov nemajú právo prednostnej jazdy, v praxi však často patria medzi prvých, ktorí zasahujú na mieste nehody v spolupráci s hasičským a Policajným zborom. Pomáhajú odstraňovať následky nehody, zabezpečujú miesto udalosti a riadia dopravu.



„BBRSC by preto možnosť využívať modré majáky uvítala, aby bol zásah plynulejší a rýchlejší. Táto možnosť by bola efektívna pre vybrané zásahové vozidlá, ako napríklad cestnú patrolu, ktorá pravidelne vyráža k dopravným nehodám či iným nepredvídateľným situáciám. Nejde o to, aby každé naše vozidlo malo modrý maják. Výnimku by si však zaslúžilo niekoľko našich kľúčových zásahových vozidiel, ktoré potrebujú rýchlo reagovať v krízových momentoch. Pomohlo by to nielen nám, ale i celkovej bezpečnosti na cestách,“ vysvetlil Turčan.



BBRSC poukazuje na to, že súčasná legislatíva a byrokratické procesy im neumožňujú pružne reagovať na mimoriadne situácie. Zatiaľ čo záchranné zložky majú jasne stanovené podmienky na používanie modrých majákov, vozidlá cestnej údržby takúto možnosť nemajú, aj keď pôsobia ako súčasť krízovej infraštruktúry.



„Ide o krok, ktorý nie je len technický, ale predovšetkým v prospech bezpečnosti a verejného záujmu. Možnosť rýchleho zásahu cestárov tam, kde je to najviac potrebné, je kľúčová pre funkčnosť dopravnej infraštruktúry v Banskobystrickom samosprávnom kraji,“ dodal riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry kraja Róbert Machala.



Regionálni cestári preto veria, že vybrané cestárske vozidlá by mohli v budúcnosti získať oprávnenie na používanie modrých majákov ako nástroja na zvýšenie bezpečnosti a plynulosti premávky.



Rozhodnutie o priznaní štatútu vozidla s právom prednostnej jazdy vydáva Ministerstvo vnútra SR.