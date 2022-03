Cestári chcú zrekonštruovať most na ceste I/64 v Prievidzi

Prievidza 2. marca (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) plánuje zabezpečiť rekonštrukciu mostného telesa na ulici Matice slovenskej v Prievidzi. Náklady na opravu mosta, ktorý je súčasťou cesty I/64, odhadla na viac ako 263.000 eur.



"V rámci rekonštrukcie mosta sa vykoná sanácia nosnej konštrukcie, výmena mostného zvršku a mostného vybavenia, to znamená, že sa vybuduje spriahajúca doska, izolačné vrstvy, rímsy, odvodnenie, bezpečnostné zariadenia, mostné závery a prechodové oblasti," uviedla SSC v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Mostný zvršok je podľa cestárov v zlom stavebno-technickom stave, rímsy sa rozpadávajú, odvodnenie prakticky nefunguje, voda z vozovky preteká medzi obrubníkom a vozovkou do škáry medzi dvoma krajnými nosníkmi.



Náklady na rekonštrukciu odhadla SSC na 263.550 eur, lehotu na predkladanie ponúk určila do 16. marca. Kritériom pre výber víťaza súťaže je najnižšia ponúknutá cena. Investíciu chcú cestári financovať z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.



Čiastočnú rekonštrukciu mosta zabezpečila SSC ešte v roku 2018. Práce, ktoré sa týkali jeho spodnej časti, rovnako financovala z fondov Európskej únie.



Mostné teleso v širšom centre mesta postavili ešte v roku 1969.