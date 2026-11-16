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Cestári dokončili obnovu mosta ponad Čiernu vodu v Kráľovom Brode

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Most v Kráľovom Brode si vyžiadal obnovu nosnej konštrukcie aj mostného zvršku.

Autor TASR
Kráľov Brod 16. novembra (TASR) - Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) dokončila komplexnú obnovu mosta ponad rieku Čierna voda v Kráľovom Brode v okrese Galanta, do ktorej kraj investoval 1,5 milióna eur. TASR o tom informoval hovorca Úradu TTSK Peter Kováčik.

Ide o druhý obnovený most cez túto rieku. Kraj avizuje, že v modernizácii ciest a mostov bude pokračovať aj v novom volebnom období. „Nechceme, aby sa obyvatelia museli každý deň obávať, či je cesta alebo most, po ktorom jazdia, v dobrom stave. Preto investujeme do obnovy infraštruktúry naprieč celým krajom,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Most v Kráľovom Brode si vyžiadal obnovu nosnej konštrukcie aj mostného zvršku. Stavebné práce realizovala spoločnosť SMS. „Je to veľká investícia, aj keď išlo o dlhodobý proces a zdĺhavú stavbu. Zároveň ma teší, že je tento zrekonštruovaný most v takom stave, že je bezpečný pre všetkých ľudí, ktorí cez našu obec budú prechádzať,“ doplnil krajský poslanec a starosta obce Gergely Agócs.
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