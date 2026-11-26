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Cestári dokončili opravu úsekov ciest prvej triedy v Handlovej a Ilave
Viaceré úseky ťahu I/61 v Ilave od miestnej časti Klobušice až po Košecu prešli kompletnou modernizáciou.
Autor TASR
Handlová/Ilava 26. novembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) dokončila opravu úsekov ciest prvej triedy v Trenčianskom kraji. Štátni cestári počas jesene zmodernizovali cestu I/9 v intraviláne mesta Handlová a tiež aj úsek cesty I/61 v Ilave. Aktuálne sú už oba ťahy k dispozícii motoristom bez významných obmedzení. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa SSC Bianka Nagyová.
Viaceré úseky ťahu I/61 v Ilave od miestnej časti Klobušice až po Košecu prešli kompletnou modernizáciou. „Vybrané úseky vrátane kruhového objazdu pri miestnej čerpacej stanici dostali kompletne nový asfaltový koberec, vďaka ktorému je v súčasnosti tento úsek komfortnejší i bezpečnejší pre motoristov. Súčasťou rekonštrukčných prác bola aj výšková úprava kanalizačných poklopov a vpustí,“ priblížila Nagyová.
Motoristom je podľa nej už k dispozícii bez obmedzení aj vynovená cesta I/9 v Handlovej, modernizáciou prešiel úsek cesty na Prievidzskej ulici a na Ulici 29. augusta.
Vo vhodnejšom počasí budú cestári na úsekoch ešte nanášať vodorovné dopravné značenie a zrealizujú menšie dokončovacie práce, čo však už nebude mať významný vplyv na plynulosť premávky.
„Robíme, čo je v našich možnostiach a silách, aby sme zvýšili komfort i bezpečnosť na cestách v našej správe naprieč celým Slovenskom,“ vyhlásil generálny riaditeľ SSC Rastislav Droppa.
Opravy SSC podľa neho robí väčšinou s čiastočnými obmedzeniami, v úzkom kontakte so živou premávkou, aby zmiernila vplyv prác na motoristov, ktorí tento ťah denne využívajú. „V konečnom dôsledku zmodernizované úseky ciest poslúžia práve im,“ dodal.
Viaceré úseky ťahu I/61 v Ilave od miestnej časti Klobušice až po Košecu prešli kompletnou modernizáciou. „Vybrané úseky vrátane kruhového objazdu pri miestnej čerpacej stanici dostali kompletne nový asfaltový koberec, vďaka ktorému je v súčasnosti tento úsek komfortnejší i bezpečnejší pre motoristov. Súčasťou rekonštrukčných prác bola aj výšková úprava kanalizačných poklopov a vpustí,“ priblížila Nagyová.
Motoristom je podľa nej už k dispozícii bez obmedzení aj vynovená cesta I/9 v Handlovej, modernizáciou prešiel úsek cesty na Prievidzskej ulici a na Ulici 29. augusta.
Vo vhodnejšom počasí budú cestári na úsekoch ešte nanášať vodorovné dopravné značenie a zrealizujú menšie dokončovacie práce, čo však už nebude mať významný vplyv na plynulosť premávky.
„Robíme, čo je v našich možnostiach a silách, aby sme zvýšili komfort i bezpečnosť na cestách v našej správe naprieč celým Slovenskom,“ vyhlásil generálny riaditeľ SSC Rastislav Droppa.
Opravy SSC podľa neho robí väčšinou s čiastočnými obmedzeniami, v úzkom kontakte so živou premávkou, aby zmiernila vplyv prác na motoristov, ktorí tento ťah denne využívajú. „V konečnom dôsledku zmodernizované úseky ciest poslúžia práve im,“ dodal.