Prešovskí cestári majú nové mechanizmy za viac ako milión eur

Prešov 12. septembra (TASR) - Cestári Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) majú novú techniku. Do vozového parku im pribudlo desať nových cestných mechanizmov a vozidiel, ktoré krajská samospráva zakúpila za viac ako milión eur. Do užívania ich symbolicky odovzdala počas cestárskeho Dňa otvorených dverí v piatok 9. septembra. TASR o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



"Určite je dôležité, aby mali naši cestári pri svojej náročnej práci k dispozícii dobrú techniku. Aby ju mohli vykonávať nielen kvalitne, ale aj bezpečne. Investovali sme preto do ďalších vozidiel a mechanizmov, ktoré pomôžu pri presunoch po náročných terénoch, pri dosypávaní či zrezávaní krajníc, čistení priekop pri povodniach, ale aj zalievaní trhlín," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Cestári budú mať k dispozícii kompaktný univerzálny traktor, ako aj krajnicový finišer. Ide o zariadenie na zasypávanie rýh, ktoré dokáže pracovať so všetkými druhmi pôdy, štrku a asfaltovej zmesi. Súčasťou investície do novej techniky je aj zalievková súprava a dva kusy kolesového rýpadla s otočnou nadstavbou, ktoré budú využiteľné napríklad aj pri povodniach.



"Technickou novinkou je georadar s 3D mapovaním používaný pri lokalizovaní potrubí a káblov, teda podzemných vedení inžinierskych sietí. Ide o zariadenie, ktoré nie je až tak bežnou súčasťou vybavenia cestárov v rámci Slovenska, no funkčným pomocníkom pri našej práci. Takže aj u nás, na území kraja, kde máme najrozsiahlejšiu cestnú sieť s vyše 2440 kilometrami, nájde isto veľké využitie," uviedol riaditeľ SÚC PSK Marcel Horváth.



Okrem georadaru sú súčasťou vynoveného vozového parku aj dve nové nákladné vozidlá do 3,5 tony disponujúce nákladným priestorom. Zakúpené boli aj dve osobné motorové vozidlá určené do náročných zimných podmienok regiónu Vysokých Tatier.



"Od roku 2018 doteraz sa podarilo zaobstarať celkovo až 378 kusov novej cestnej techniky a vozidiel v objeme 16,7 milióna eur," doplnil Majerský.



Kraj za posledných päť rokov investoval aj do skládok chemického posypového materiálu. Zrekonštruoval a vybudoval ich celkom jedenásť za viac ako 1,7 milióna eur. V roku 2022 to boli dve skládky – v Štrbe a Starej Ľubovni v náklade takmer 133.000 eur.