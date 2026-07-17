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Cestári na viacerých úsekoch opravujú cestu I/59 v okrese Dolný Kubín
Doprava v mieste prác je riadená dočasným dopravným značením a regulovčíkmi.
Autor TASR
Bratislava/Dolný Kubín 17. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začala opravu lokálnych a plošných porúch v troch úsekoch na ceste I/59 medzi Dolným Kubínom a Jasenovou. Hovorkyňa SSC Jana Lukáčová informovala, že ak sa nevyskytne mimoriadne nepriaznivé počasie, stavebné práce budú ukončené 25. júla.
Doplnila, že opravené budú dva 400-metrové úseky a jeden úsek s dĺžkou 250 metrov. „Cieľom stavebných prác je odstránenie porúch spojených s opotrebovaním vozovky. Opravy začínajú odfrézovaním starého krytu cesty. Budú pokračovať položením podkladových vrstiev a aplikovaním spojovacieho postreku a geomreže. Nakoniec budú položené nové asfaltové vrstvy vozovky,“ priblížila Lukáčová s tým, že súčasťou opráv bude aj výšková úprava uličných vpustí a kanalizačných poklopov.
Doprava v mieste prác je riadená dočasným dopravným značením a regulovčíkmi. „Slovenská správa ciest žiada účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť a zároveň o zvýšenú obozretnosť pri prejazde miestom opráv. Práce prebiehajú za plnej premávky, preto je dôležité plne rešpektovať aj dočasné dopravné značenie,“ dodala Lukáčová.
Doplnila, že opravené budú dva 400-metrové úseky a jeden úsek s dĺžkou 250 metrov. „Cieľom stavebných prác je odstránenie porúch spojených s opotrebovaním vozovky. Opravy začínajú odfrézovaním starého krytu cesty. Budú pokračovať položením podkladových vrstiev a aplikovaním spojovacieho postreku a geomreže. Nakoniec budú položené nové asfaltové vrstvy vozovky,“ priblížila Lukáčová s tým, že súčasťou opráv bude aj výšková úprava uličných vpustí a kanalizačných poklopov.
Doprava v mieste prác je riadená dočasným dopravným značením a regulovčíkmi. „Slovenská správa ciest žiada účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť a zároveň o zvýšenú obozretnosť pri prejazde miestom opráv. Práce prebiehajú za plnej premávky, preto je dôležité plne rešpektovať aj dočasné dopravné značenie,“ dodala Lukáčová.