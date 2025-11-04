< sekcia Regióny
Cestári opravujú prístupovú cestu do obce Králiky, zosúva sa svah
Autor TASR
Králiky 4. novembra (TASR) - V obci Králiky pri Banskej Bystrici opravujú jedinú prístupovú cestu a priľahlý svah, ktorý pre deformáciu a zosuv predstavuje bezpečnostné riziko. Mimoriadnu situáciu rieši Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC), projekt bude v celom rozsahu financovať štát. Samotné práce by mali byť ukončené počas novembra. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu a PR krajských cestárov Martina Straková.
V obci Králiky žije približne 700 obyvateľov, dedina je tiež navštevovanou rekreačnou oblasťou, ktorá sa nachádza v blízkosti krajského mesta. Záchranné práce na oprave úseku cesty III/2434, ktorá je jedinou prístupovou cestou do obce, sa začali v uplynulých mesiacoch a zamerané sú na stabilizáciu svahu a obnovu bezpečnosti dopravy.
V úseku pod obcou rástlo riziko, že pre pretrvávajúci zosuv pôdy dôjde k úplnému zneprejazdneniu cesty. Okresný úrad v Banskej Bystrici a BBRSC preto dočasne zabezpečili odklonenie zosuvu na krajnicu a následne georadarovým prieskumom zmapovali aktuálnu situáciu, stav cesty a jej podložia. Na základe výsledkov okresný úrad zvolal zasadnutie krízového štábu, kde sa rozhodlo o odstránení svahovej deformácie a prácach na záchrane prejazdnosti v danom úseku.
„Tento krok bol nevyhnutný pre zachovanie bezpečnosti prístupovej cesty do koncovej obce Králiky. Krízový štáb vyhodnotil situáciu v úseku cesty ako mimoriadnu, pričom predstavovala bezpečnostné riziko a bolo nevyhnutné, konať čo najskôr. Z tohto dôvodu sa pristúpilo k okamžitým krokom stabilizácie,“ skonštatoval prednosta Okresného úradu v Banskej Bystrici Juraj Džmura.
Práce na Králikoch okrem sanácie svahu nad komunikáciou zahŕňajú aj stabilizáciu zosuvu a spevnenie svahu a podložia pod cestou. Cieľom je zaistiť dlhodobú bezpečnosť a prevenciu pred opätovným zosuvom. Svahová deformácia bola identifikovaná na oboch stranách cesty, na jednej strane pod komunikáciou došlo k zlomu cestného telesa, ktoré je potrebné vystužiť stabilizačnou konštrukciou v dĺžke 40 metrov. Na hornej strane cesty sa svahová deformácia rieši čiastočným odkopaním svahu a následným spevnením. Na záver rekonštrukcie dostane úsek cesty nový asfaltový kryt.
„Vzhľadom na to, že ide o jedinú prístupovú komunikáciu do obce Králiky, bolo našou povinnosťou konať rýchlo a efektívne. Zároveň ide o dôležitý krok k zlepšeniu dlhodobej stability cestnej infraštruktúry v horských oblastiach kraja,“ uviedol predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.
Realizáciu opravy cesty riešia krajskí cestári v spolupráci so zhotoviteľom vybraným vo verejnom obstarávaní. Práce spočívajúce v odstránení havarijného stavu bude financovať štát. V úseku je umiestnené dočasné dopravné značenie a zabezpečené riadenie a odklon dopravy, práce by mali byť dokončené počas novembra.
