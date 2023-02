Pod Tatrami odvolali kalamitný stupeň, situácia je stabilizovaná

Poprad 6. februára (TASR) - Po víkendovej kalamite sa situácia na cestách v podtatranskom regióne stabilizovala, cestári odvolali prvý kalamitný stupeň. Ostáva sprejazdniť už len jeden úsek z obce Stráne pod Tatrami do Kežmarku. TASR to potvrdil riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský s tým, že s frézou cestu upravili, avšak neotvárali ju pre veľmi zlú viditeľnosť.



"Nechceli sme riskovať, že sa tam autá zrazia a vytvoria nám prekážku. Dnes by sme ju chceli dočistiť na plnú šírku, potom by už malo byť všetko v poriadku," uviedol Polomský. V regióne podľa neho prestalo snežiť aj fúkať, mrzne, takže sa cestárom podarilo vyčistiť a upraviť všetky cesty. V pondelok ešte budú pokračovať v rozširovaní profilov jednotlivých úsekov.



Prešovský samosprávny kraj dodal, že problémy so zjazdnosťou na cestách môžu obyvatelia kedykoľvek nahlásiť na nonstop bezplatnú telefónnu linku 0800 500 222. "Zároveň apelujeme na vodičov, aby boli na cestách aj naďalej obozretní," upozorňuje krajská samospráva.