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Cestári podpísali zmluvu na rekonštrukciu mosta cez Šúrsky kanál
Zhotoviteľ sa zaviazal dokončiť dielo do deviatich mesiacov od prevzatia staveniska, ku ktorému má dôjsť do piatich dní od štvrtkového nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Most na ceste III/1082 v bratislavských Vajnoroch, ktorý premosťuje odvodňovací Šúrsky kanál - Čierna Voda, má byť zrekonštruovaný do začiatku jari budúceho roka. Vyplýva to zo zmluvy o dielo, ktorú zverejnili v Centrálnom registri zmlúv (CRZ), a ktorá nadobudla vo štvrtok účinnosť.
Zhotoviteľom rekonštrukcie bude prešovská spoločnosť DAG Slovakia, Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) ako objednávateľ za dielo zaplatí 827.599 eur bez DPH (1.017.946 eur s DPH). „Vykonanie stavebných prác zahŕňa kompletnú prestavbu mostného objektu v rozsahu úplnej výmeny nosnej konštrukcie za novú, rovnako nového mostného zvršku za nový s čiastočným využitím spodnej stavby,“ píše sa v prílohe k zmluve o dielo.
Zhotoviteľ sa zaviazal dokončiť dielo do deviatich mesiacov od prevzatia staveniska, ku ktorému má dôjsť do piatich dní od štvrtkového nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Zhotoviteľom rekonštrukcie bude prešovská spoločnosť DAG Slovakia, Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) ako objednávateľ za dielo zaplatí 827.599 eur bez DPH (1.017.946 eur s DPH). „Vykonanie stavebných prác zahŕňa kompletnú prestavbu mostného objektu v rozsahu úplnej výmeny nosnej konštrukcie za novú, rovnako nového mostného zvršku za nový s čiastočným využitím spodnej stavby,“ píše sa v prílohe k zmluve o dielo.
Zhotoviteľ sa zaviazal dokončiť dielo do deviatich mesiacov od prevzatia staveniska, ku ktorému má dôjsť do piatich dní od štvrtkového nadobudnutia účinnosti zmluvy.