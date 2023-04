Cestári pokračujú v rekonštrukcii Cesty slobody, budú obmedzenia

Vysoké Tatry 18. apríla (TASR) - V týchto dňoch pokračujú práce na rekonštrukcii Cesty slobody vo Vysokých Tatrách, stavbári rozbehli práce na všetkých šiestich úsekoch a tiež na mostných objektoch a oporných múroch. Miestni obyvatelia i návštevníci regiónu tak musia v najbližších mesiacoch rátať s obmedzeniami. Šéf Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SaÚC PSK) Marcel Horváth na tlačovej konferencii vo Vysokých Tatrách uviedol, že v úvode práce súvisia najmä s frézovaním a úpravou krajníc a priekop.



Do konca roka by mala byť hotová prevažná časť prác, Horváth predpokladá, že 20 percent výstavby presunú do budúceho roka. Rekonštrukciu celkovo realizuje päť rôznych zhotoviteľov. "Na tejto ceste sa budú kompletne meniť konštrukčné vrstvy, niekde budú zosilnené, v špecifických prípadoch sa bude meniť aj podložie, niekde až do hĺbky 75 centimetrov," priblížil Horváth. Dodal, že sa v súvislosti s prácami dočasne zmení aj dopravné značenie, na niektorých úsekoch dôjde i k striedavej premávke, prípadne k uzáverám a presmerovaniu ciest.



"Tento rok sme vstúpili do projektu s cieľom maximálnej prestavanosti, čo aj napĺňame. Je v záujme nás všetkých, aby táto dôležitá dopravná tepna spájajúca jednotlivé mestské časti Vysokých Tatier bola čo najskôr kvalitná a bezpečná," upozornil predseda PSK Milan Majerský.



Primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaňák upozornil, že Cesta slobody mala miestami aj 55 rokov a technicky už nevyhovovala. "Bude to trošku hektické tento rok, ale čím skôr sa to urobí, tým skôr bude po problémoch. Ľudia by mohli vo väčšej miere využívať hromadnú dopravu, aby sme zamedzili nejakým zápcham," zdôraznil a vyzval ľudí, aby rešpektovali dopravné značenie, pokyny pracovníkov, polície a boli trpezliví. Mesto chystá aj opatrenia, ktoré by situáciu mali zmierniť. Otvorí záchytné parkovisko pri bývalom eurokempe, odkiaľ bude jazdiť hromadná kyvadlová doprava, a dočasne by malo vzniknúť i parkovisko pre 100 áut na jednosmernej ceste medzi Štrbským a Popradským Plesom.



Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková dodala, že z pohľadu letnej sezóny to bude trochu komplikované. "Pripravuje sa nejaký plán dopravy turistov, to leto si určite užijeme aj bez toho, aby sme sa autom dostali až po tatranské štíty," dodala.



Projekt Vysoké Tatry odštartoval v júni 2022 odovzdaním prvých dvoch úsekov a predstavuje jednu z najväčších investičných akcií dopravy v regióne za posledné roky. V úseku od Podbanského až po križovatku s cestou I/66 prejde rekonštrukciou 43 kilometrov ciest. PSK na Ceste slobody celkovo preinvestuje 42 miliónov eur z fondov Európskej únie, vlastného i štátneho rozpočtu. Cieľom je zlepšiť stavebno-technický stav a bezpečnosť cestnej siete a zvýšiť plynulosť cestnej premávky. "Máme tu 26 mostov, 96 priepustov a 26 oporných múrov, tiež dosť rozsiahle výmeny podloží, takže je to náročná stavba," skonštatoval Horváth. Súčasťou projektu je tiež rekonštrukcia štyroch odpočívadiel a jednej poloestakády.