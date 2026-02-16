Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Regióny

Cestári: Priechod Donovaly je pre vozidlá nad 10 m dĺžky uzavretý

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Počasie komplikuje dopravu aj v ďalších lokalitách Slovenska.

Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Horský priechod Donovaly je pre vozidlá nad desať metrov dĺžky v oboch smeroch uzatvorený. Dôvodom je husté sneženie. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Počasie komplikuje dopravu aj v ďalších lokalitách Slovenska. Na cestách v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Liptovský Mikuláš a na horských priechodoch Kremnické Bane, Zbojská, Látky - Prašivá a Vrchslatina si treba dávať pozor na poľadovicu.

So silným vetrom treba rátať v lokalitách Kechnec, Valaliky a Haniska. V lokalite Piešťany - Koslavce je zase pre silné sneženie znížená dohľadnosť na 100 metrov. Cestári takisto informovali, že na ceste druhej triedy v úseku Ilava - Homôlka sú pre všetky vozidlá povinné snehové reťaze. Pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky je naďalej uzavretý aj horský priechod Príslop.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?