Cestári: Priechod Donovaly je pre vozidlá nad 10 m dĺžky uzavretý
Počasie komplikuje dopravu aj v ďalších lokalitách Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Horský priechod Donovaly je pre vozidlá nad desať metrov dĺžky v oboch smeroch uzatvorený. Dôvodom je husté sneženie. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
Počasie komplikuje dopravu aj v ďalších lokalitách Slovenska. Na cestách v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Brezno, Detva, Liptovský Mikuláš a na horských priechodoch Kremnické Bane, Zbojská, Látky - Prašivá a Vrchslatina si treba dávať pozor na poľadovicu.
So silným vetrom treba rátať v lokalitách Kechnec, Valaliky a Haniska. V lokalite Piešťany - Koslavce je zase pre silné sneženie znížená dohľadnosť na 100 metrov. Cestári takisto informovali, že na ceste druhej triedy v úseku Ilava - Homôlka sú pre všetky vozidlá povinné snehové reťaze. Pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky je naďalej uzavretý aj horský priechod Príslop.
