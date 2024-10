Cestári: Prípravy na zimnú údržbu bežia naplno

Banská Bystrica 25. októbra (TASR) - Príprava na zimnú údržbu v Banskobystrickej regionálnej správe ciest (BBRSC) beží naplno. Krajskí cestári aktuálne vykonávajú návoz posypovej soli do svojich 17 stredísk v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK). Informoval o tom na sociálnej sieti predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.



BBRSC má skladom ešte 10.000 ton soli z minulej sezóny a v tieto dni doskladňuje ďalších okolo 10.000 ton. "Tento objem soli by nám mal stačiť do konca roka a následne v úvode roka 2025 doskladníme podľa potreby zvyšok. Vysúťažených a rámcovo zazmluvnených máme na zimu 2024/25 celkovo 30.000 ton soli na údržbu ciest prvej, druhej a tretej triedy v celom kraji," uviedol Turčan.



Krajskí cestári počas poslednej zimnej sezóny, ktorá sa skončila 1. apríla, zaznamenali zvýšený počet výkonov a vyššiu spotrebu posypového materiálu v porovnaní s predchádzajúcimi sezónami. Podpísal sa pod to vyšší počet zrážkových dní, časté krátkodobé poľadovice a zmeny teplôt.



Zimná sezóna mala 108 mrazových dní, 90 zrážkových a 63 snehových. Na cestách prvej, druhej a tretej triedy v BBSK cestári vykonali pluhovanie v celkovej dĺžke takmer 60.000 kilometrov (km) a posyp v dĺžke okolo 222.000 km. Spotrebovali spolu 25.670 ton chemického posypového materiálu a 32.840 ton inertného materiálu v hodnote skoro 4,5 milióna eur bez DPH. Počas 141 výkonových dní vozidlá údržby najazdili vyše 868.000 km a spotrebovali zhruba 402.000 litrov nafty a benzínu.