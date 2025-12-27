< sekcia Regióny
Cestári sa naďalej usilujú o povolenie na používanie modrých majákov
Autor TASR
Banská Bystrica 27. decembra (TASR) - Od 30. decembra sa podľa predpovede počasia očakáva niekoľkodňové sneženie a Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) sa na nástup sneženia pripravuje. Uviedla to v sobotu na sociálnej sieti.
„Najväčšia nádielka snehu a mrazu v Banskobystrickom samosprávnom kraji sa očakáva na horských priechodoch Donovaly, Šturec, Čertovica. Už dnes plánujeme preventívne opatrenia ako je postrek soľankovou emulziou, aby sme čo najlepšie zvládli nástup sneženia,“ uviedla BBRSC.
V tejto súvislosti krajskí cestári zdôrazňujú, že sa nevzdávajú a naďalej sa usilujú o možnosť získať od štátu povolenie používať na vybraných, kľúčových zásahových vozidlách modré majáky, a teda mať právo prednostnej jazdy.
„Nedávna zimná kalamitná situácia v našom kraji znova potvrdila, aké dôležité je, aby regionálni cestári vedeli zasiahnuť na cestách rýchlo a efektívne. Pri zásahoch sa však často ocitajú v kolónach spolu s ostatnými účastníkmi cestnej premávky, čo výrazne predlžuje čas ich príchodu na miesto zásahu. Šesť dní a nocí nepretržitého sneženia, počas ktorých boli naši cestári nonstop v teréne, preverilo nielen pripravenosť, ale aj limity súčasného systému,“ vysvetlil predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.
BBRSC sa už takmer rok usiluje o udelenie výnimky nevyhnutnej pre možnosť používať modré majáky na kľúčových zásahových vozidlách, čo by výrazne prispelo k rýchlejšiemu zásahu, vyššej bezpečnosti a plynulosti premávky v krízových situáciách. V súčasnosti môžu cestári v zmysle platnej legislatívy používať na vozidlách len oranžové výstražné svetlá, majáky, ktoré slúžia výlučne na upozornenie ostatných vodičov.
„Nežiadame výsady a nie je to žiadny papalášizmus, ale funkčné riešenie, ktoré zvýši bezpečnosť na cestách. Každá minúta, ktorú naše zásahové vozidlá stratia v kolónach, zvyšuje riziko ďalších nehôd a ohrozuje vodičov i našich zamestnancov. Skúsenosti z nedávnej kalamitnej situácie jasne ukázali, že potreba rýchleho a koordinovaného zásahu je reálna a jej zhmotnením sú modré majáky na niekoľkých zásahových vozidlách,“ zdôraznil Turčan s tým, že ich žiadosti aj so zdôvodnením boli opakovane zamietnuté.
„Zákon o cestnej premávke v súčasnosti umožňuje možnosť udeliť výnimku na používanie zvláštnych výstražných znamení, ak sú potrebné na ochranu života, zdravia alebo majetku. Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru ku každej žiadosti o povolenie pristupuje individuálne,“ konštatoval pred časom pre TASR hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
