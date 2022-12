Cestári Trnavského kraja sú pripravení na obdobie zimnej údržby ciest

Trnava 3. decembra (TASR) - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK) je pripravená na blížiace sa obdobie zimnej údržby takmer 1600 kilometrov ciest II. a III. triedy na území kraja a tiež vybraných ciest I. triedy v Trnavskom a Bratislavskom kraji na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest. Využívať pri tom bude novú techniku. Informoval o tom riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský.



"Zjazdnosť ciest bude túto zimu zabezpečovať 150 vodičov. Náš dispečing bude fungovať nonstop. Máme pripravených 6500 ton soli, 4460 ton kameniva, 1340 ton zmiešaného posypového materiálu, 58.000 litrov soľanky a 6 ton chloridu horečnatého. Naším zámerom je zimnú údržbu ešte zefektívniť. Z analýzy priemernej spotreby posypového materiálu na jednotlivých strediskách vyplynulo, že je priestor optimalizovať jeho logistiku. V tejto súvislosti pripravujeme výstavbu nových síl, prvé vznikne v Dunajskej Strede," povedal Trebichalský s tým, že prvé výjazdy zimnej údržby už boli v okresoch Skalica a Senica.



Vzhľadom na poveternostné podmienky v Trnavskom kraji spúšťa SÚC zimnú údržbu zvyčajne až na prelome novembra a decembra. V závislosti od vývoja počasia jej obdobie trvá približne do konca marca, pričom sa realizuje na základe operačného plánu, o ktorom budú krajskí poslanci informovaní na zasadnutí zastupiteľstva TTSK v stredu 7. decembra.



"V uplynulých rokoch sme údržbu ciest dokázali zefektívniť. Okrem zlepšenej organizácie práce tomu veľmi pomohla aj 11-miliónová investícia do obnovy vozového parku. Obstarali sme vyše 300 kusov modernej techniky vrátane 34 sypačov, ich prostredníctvom zabezpečujeme plnohodnotnú starostlivosť o cesty počas celého roka, v lete aj v zime, hospodárnejšie aj ekologickejšie," doplnil predseda TTSK Jozef Viskupič.



Telefónne čísla nonstop dispečingu zimnej údržby sú 033/5531 344 pre okresy Galanta, Hlohovec, Piešťany a Trnava, 031/5522 421 pre okres Dunajská Streda a 034/6512 735 pre okresy Senica a Skalica. Viac informácií je na www.spravaciest.sk.