Cestári: Údržbe ciest v Banskobystrickom kraji pomôžu odborníci
Autor TASR
Banská Bystrica 10. novembra (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) a Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici uzavreli zmluvu o dielo a rozvoji spolupráce, ktorej cieľom je zlepšiť údržbu ciest v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) tak, aby bola šetrnejšia k životnému prostrediu. Informovali o tom v pondelok predseda Predstavenstva BBRSC Martin Turčan a dekan fakulty prírodných vied Marek Drímal.
Prioritným cieľom zmluvy je zhotovenie projektu Inovácia procesov zimnej údržby cestnej infraštruktúry s dôrazom na recykláciu materiálov a ochranu životného prostredia. Odborníci z UMB sa zamerajú na výskum vplyvu posypových materiálov používaných počas zimnej údržby ciest na kvalitu vody a živé organizmy a tiež na možnosti ich opätovného využitia bez ohrozenia prírody.
„BBRSC by do dvoch rokov chcela dostať odpovede na dve základné otázky. Prvá sa týka posypového materiálu, štrku, ktorý v zime sypeme na vybrané úseky ciest I., II. a III. triedy v našom kraji, teda tam, kde nemôžeme soliť. Ničí nám autá a výsledok je oproti soli neporovnateľne slabší. Je to zhruba 440 kilometrov ciest, kde máme zakázané soliť. Bez toho, aby bola cesta solená, sa len ťažko udržiava. Štát kedysi pred 40 rokmi vymedzil, kde sú vodné zdroje, ochranné pásma a my dnes potrebujeme vedieť, či tieto vybrané oblasti sú ešte stále lokalitami, kde by mal pretrvávať zákaz solenia. Môže ísť o bývalé vodné zdroje, preto je potrebné to za desiatky rokov prehodnotiť,“ vysvetlil Turčan.
Druhým bodom, kde krajskí cestári potrebujú pomoc odborníkov, je recyklovateľnosť posypového materiálu. „BBRSC za normálnu zimnú sezónu použije 25.000 ton štrku, čo je na 440 kilometrov kvantum. Následne ho zbierame, zvážame a skládkujeme, za čo platíme. Je to v zmysle platnej legislatívy. Výskum nám potvrdí, či je možné ho recyklovať a znova používať,“ zdôraznil Turčan.
Pre krajských cestárov je partnerstvo s odborníkmi z akademickej pôdy kľúčové, pretože vďaka tomu dokážu svoje rozhodnutia lepšie podložiť dátami, prispieť k udržateľnej správe ciest v regióne a zlepšiť kvalitu svojich služieb.
Podľa Drímala výskumná činnosť ich fakulty môže prispieť k praktickému zlepšeniu kvality zjazdnosti ciest v BBSK so zohľadnením priorít ochrany životného prostredia. Vníma to ako významný krok k efektívnemu prepájaniu vedy s praxou.
