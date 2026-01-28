< sekcia Regióny
Cestári upozorňujú na hmlu v lokalitách Vajkovce, Ďurďošík a Záborské
Cesty I., II. a III. triedy sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, ojedinele suchý.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - V lokalitách Vajkovce, Ďurďošík a Záborské upozorňujú cestári na hmlu so zníženou dohľadnosťou do 50 metrov. Znížená dohľadnosť od 100 do 200 metrov sa lokálne vyskytuje na strednom a východnom Slovensku. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.
Cesty I., II. a III. triedy sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, ojedinele suchý. Na cestách v okolí Dobšinej a na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu hrubého jeden až dva centimetre. Miestami zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter je na cestách III. triedy v obvode Trstená.
„Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na HP Dobšiná sa na vozovke nachádza miestami utlačený sneh hrubý jeden centimeter,“ uviedli cestári.
Cesty I., II. a III. triedy sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, ojedinele suchý. Na cestách v okolí Dobšinej a na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu hrubého jeden až dva centimetre. Miestami zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter je na cestách III. triedy v obvode Trstená.
„Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na HP Dobšiná sa na vozovke nachádza miestami utlačený sneh hrubý jeden centimeter,“ uviedli cestári.