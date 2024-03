Cestári v Banskobystrickom kraji nebudú obmedzovať premávku cez špičky

Banská Bystrica 4. marca (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) po dohode so Slovenskou správou ciest (SSC) vylúči výkony spojené s opravami na cestách prvej triedy počas sviatkov a v dňoch pracovného pokoja, aby neobmedzovala plynulosť premávky v čase najväčšej dopravnej špičky. TASR o tom informovala hovorkyňa BBRSC Martina Straková.



"Dohoda sa týka výluky výkonov a údržby ciest prvej triedy dva dni pred a počas vianočných a veľkonočných sviatkov, ako aj dva dni po nich. Každý piatok a nedeľu od 14.00 h do večerných hodín budú výkony na týchto frekventovaných úsekoch taktiež obmedzené len na činnosti, ktoré neznesú odklad," uviedla Straková.



Obmedzenie a výluka výkonov sa týka činností, ktoré môžu byť zrealizované aj o niekoľko dní neskôr, napríklad kosenie okolia ciest, oprava zvodidiel, čistenie rigolov či opiľovanie konárov nad komunikáciou. Keďže pri určitých prácach na cestách je obmedzený prejazd v jazdných pruhoch, zvyknú sa vtedy tvoriť kolóny a spomaľuje to presun cestujúcej verejnosti.



"Dohodou medzi BBRSC a SSC chceme zabezpečiť, aby naši zamestnanci netvorili prekážku na ceste v čase najväčšej dopravnej špičky. Posyp, pluhovanie a zabezpečovanie zjazdnosti ciest budeme vykonávať, samozrejme, 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Účelom tejto dohody je tak zabezpečiť v čase presunu ľudí medzi okresmi a krajmi plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky," konštatoval predseda predstavenstva BBRSC Martin Turčan.



Ako zdôraznil, v prípade mimoriadnej situácie či potreby urgentného riešenia stavu komunikácií, ako sú prekážky na ceste v podobe padnutých stromov, zosuvu svahu či prepadu vozovky, budú situáciu riešiť bezodkladne.