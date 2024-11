Cestári v Banskobystrickom kraji začali so zimnou údržbou ciest

Banská Bystrica 12. novembra (TASR) - V súvislosti s poklesom denných i nočných teplôt začali cestári na území Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) v ostatnom období so zimnou údržbou ciest. Upozorňujú tiež, že v niektorých lokalitách sa najmä v ranných hodinách môže tvoriť poľadovica. Pre TASR to uviedla manažérka pre komunikáciu Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC) Martina Straková.



"Aktuálne prebiehajú na všetkých úsekoch obhliadky ciest. Následne v prípade zistenia nebezpečenstva poľadovice je konkrétny úsek posypaný vhodným posypovým materiálom pre konkrétnu lokalitu," priblížila Straková.



BBRSC zabezpečuje počas zimnej sezóny pre BBSK údržbu vyše 2400 kilometrov ciest II. a III. triedy. Na základe zmlúv a objednávok so Slovenskou správou ciest a Národnou diaľničnou spoločnosťou udržiava aj vybrané cesty I. triedy a rýchlostnú cestu R2 v celkovej dĺžke viac ako 600 kilometrov. Cestári v ostatných dňoch avizovali materiálovú i personálnu pripravenosť na zimnú údržbu, k dispozícii tiež majú modernizovaný vozový park.



V súvislosti s poklesom denných i nočných teplôt BBRSC upozorňuje na tvorbu poľadovice a námrazy na niektorých úsekoch ciest v Banskobystrickom kraji. "Sú to najmä lokality so zvýšenou vlhkosťou vzduchu, ako územia v blízkosti potokov, riek a vodných plôch, tiež na mostoch a miestach, kde sa vyskytujú hmly," uviedla Straková s tým, že vodiči by mali najmä v zimných mesiacoch prispôsobiť jazdu počasiu, povahe vozovky a tiež svojim schopnostiam.



BBRSC má v Banskobystrickom kraji 15 stredísk a zamestnáva približne 450 ľudí. Sezóna zimnej údržby trvá spravidla od 1. novembra do 31. marca nasledujúceho roka v závislosti od vývoja počasia. V prípade mimoriadnych udalostí na cestách je verejnosti k dispozícii aj call centrum BBRSC s nepretržitou prevádzkou.