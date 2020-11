Cestári v košickom kraji do konca roka opravia ešte 17 úsekov ciest

Košice 22. novembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) v týchto dňoch pokračuje v opravách krajských ciest II. a III. triedy. V rámci zazmluvneného balíka súvislých opráv ciest zrekonštruujú cestári do konca roka problémové úseky v okrese Košice-okolie, Trebišov, Gelnica, Spišská Nová Ves či Rožňava. Informoval o tom Úrad KSK.



"Ešte v tomto roku chceme dokončiť opravu 17 úsekov ciest v kraji, ktoré financujeme z rozpočtu Košického samosprávneho kraja, prípadne z úveru z Európskej investičnej banky. Ukončená by mala byť napríklad oprava cesty vo Veľkej Ide, časť Gomboš a Perín - Chym, ktorá bola dlhodobo v zlom stave. V rámci tejto rekonštrukcie prešiel opravou aj jeden most na pokraji životnosti," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Vlani došlo k oprave cesty z Košíc do Sadov nad Torysou, tento rok sa pokračuje v úseku v susedných Olšovanoch v dĺžke 1,2 kilometra. Z krajskej kasy si to vyžiada 167.000 eur, práce by sa mali začať v najbližších dňoch.



KSK ďalej dokončuje rekonštrukciu 2,5-kilometrového úseku v obciach Boliarov a Bačkovík, čo zahŕňa aj dva mosty. Most v Bačkovíku dokončí zhotoviteľ pravdepodobne začiatkom budúceho roka. Kraj ukončuje aj rekonštrukciu cesty od križovatky v obci Hrabušice v smere na obec Vydrník, kde bol najväčším problémom poškodený oporný múr. Obidve tieto rekonštrukcie financoval kraj z úveru z Európskej investičnej banky, dokopy stáli takmer 1,3 milióna eur.



V uplynulých dňoch ukončili rekonštrukciu cesty medzi Veľkým Folkmarom a Kojšovom, cesty na Dobšinskom kopci v smere na Palcmanskú Mašu aj cesty medzi Veľkým a Malým Horešom, kde ešte zhotoviteľ odstraňuje reklamované nedostatky. Cestári pracujú aj v obci Lipovník, v Jablonove nad Turňou a na ceste medzi Rozhanovcami a Čižaticami. V Trebišovskom okrese sa opravy dočká cesta medzi Čeľovcami a Kuzmicami. V piatok (20. 11.) sa začalo s kladením asfaltu na ceste medzi Slancom a Novým Salašom. Budúci týždeň sa bude nový asfalt klásť medzi Slivníkom a Kuzmicami aj na ceste III/3374 v Kalši po hranicu okresu Trebišov.



"Všetky tieto práce by sme mali ukončiť skôr, ako klesnú teploty pod bod mrazu. Technológia, ktorú cestári v rámci týchto opráv využívajú, umožňuje opravy ciest aj pri aktuálnych teplotách. Kvôli počasiu sme však museli presunúť termín ukončenia rekonštrukcie cesty medzi Čaňou a Haniskou, kde zhotoviteľ využil mikrokoberec. Položená bola prvá vrstva, s prácami však bude možné pokračovať až na jar, kedy bude stála teplota vyššia ako desať stupňov," dodal Trnka.