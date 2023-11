Cestári v Liptovskom Mikuláši vyhlásia pohotovosť v polovici novembra

Liptovský Mikuláš 6. novembra (TASR) - Zimnú pohotovosť pre cestárov v Liptovskom Mikuláši vyhlásia od polovice novembra. Verejnoprospešné služby (VPS) mesta však majú v zálohe časť vozového parku už od 1. novembra pre prípad, že by sneh napadol skôr. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



"Zimná údržba má za úlohu čo najviac zmierniť poveternostné vplyvy na miestne komunikácie, ich úplné odstránenie nie je vždy možné. Preto je veľmi dôležitá aj samotná ostražitosť, opatrnosť a ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky či samotných chodcov," vysvetlil Gabriel Lengyel z mestského odboru dopravy.



Miestne komunikácie sú podľa plánu údržby rozdelené do skupín na základe ich priorít. Plán určuje, v akom časovom horizonte musí začať výkon údržby danej cesty - tie najhlavnejšie do jednej hodiny, najmenej dôležité do šiestich hodín.



Kým sa za minulé roky posýpali niektoré úseky ciest prvej dôležitosti len štrkom, tento rok budú cestári tieto komunikácie aj soliť. Podľa hovorkyne mesta by to malo zrýchliť zjazdnosť hlavných mestských ťahov, pretože soľ zabezpečí aj rozpustenie snehu a ľadu, nielen ich rozjazdenie. "Dosiaľ sme používali na niektoré časti vozoviek menej soli, dôvody boli ekonomické. Tona soli stojí 150 eur a tona štrku 15 eur," vysvetlil Martin Kögel z VPS. Na zimnú sezónu zvykli minúť mestskí cestári priemerne sto ton soli, pre nasledujúcu očakávajú trojnásobné navýšenie.



Pracovníci z VPS majú na starosti údržbu mestských komunikácií. Zabezpečujú 106 kilometrov ciest, 11 mostov, dva podchody, 120 metrov schodov a 75 kilometrov chodníkov.