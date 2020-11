Cestári v Prešove sú po novom riadení z centrálneho dispečingu

Prešov 7. novembra (TASR) - Nová centrálna dispečerská služba má uľahčiť prácu cestárom v Prešovskom kraji. Zaviedla ju Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK).



Plán tohtoročnej zimnej údržby, s ktorou cestári začali 1. novembra, počíta podľa hovorkyne kraja Daše Jeleňovej so 108 zásahovými okruhmi. Bude na nich nasadených 107 posypových vozidiel a jeden traktor s radlicou pre Levočskú horu. V rámci kraja je pripravených desať rezervných sypačov. SÚC PSK má zazmluvnených ďalších deväť nových sypačov, ktoré by mohli byť cestárom k dispozícii začiatkom budúceho roku.



"Z posypového materiálu je pre zimnú údržbu pripravených približne 42.000 ton kameniva a 11.000 ton posypovej soli. To predstavuje zhruba 80 percent kapacity skladových zásob. Pokiaľ zhoršené počasie neprinesie zvýšenie spotreby soli, do konca roka by mala byť jej kapacita 100 percent," doplnila Jeleňová.



Novinkou v tejto zimnej sezóne je podľa jej slov centrálna dispečerská služba, ktorá má uľahčiť vodičom jazdu v nepriaznivom počasí.



"Centrálny dispečing funguje na jednotnom telefónom čísle 0800 500 222. Po novom tak už vodiči a občania nemusia volať na jednotlivé regionálne oblasti ako doposiaľ. Z dispečingu budú prepojení na konkrétnu oblasť, odkiaľ sa do terénu vyšle potrebná technika," vysvetlila Jeleňová.



Dispečing monitoruje situáciu na základe informácií o predpovedi počasia a údajov z meteostaníc, kamier a informačných panelov, ktoré sú namontované na cestách druhej a tretej triedy. Prinášajú údaje o aktuálnej teplote vozovky, teplote vzduchu, stave povrchu vozovky či smere a rýchlosti vetra i vlhkosti vzduchu.



Správa a údržba ciest PSK počas zimy realizuje údržbu na viac ako 3000 kilometroch ciest. Z toho pre Slovenskú správu ciest na vyše 650 kilometrov ciest prvej triedy. V prípade komunikácií druhej a tretej triedy, ktoré má vo vlastnej správe, ide takmer o 2400 kilometrov. Udržiavať bude aj vyše sedem kilometrov rýchlostných ciest a účelové komunikácie v dĺžke viac ako štyri kilometre.