Cestári v Prešovskom kraji zabezpečujú údržbu viac ako 3100 km ciest

Prešov 26. novembra (TASR) - Na cestách v Prešovskom kraji začala zimná údržba. Cestári ju zabezpečujú na viac ako 3100 kilometroch ciest. Pracovníci Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) sú podľa Ley Heilovej z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK kapacitne, technicky a personálne pripravení.



Ako povedala, k dispozícii majú 108 sypačov, 24 nakladačov, 19 traktorov s radlicou, 12 snehových fréz bez osádky, štyri grédery bez osádky, ako aj 60 rezervných mechanizmov v prípade mimoriadnych snehových kalamít či porúch nasadených vozidiel v teréne.



Mechanizmy budú v rámci 108 pracovných okruhov zabezpečovať zjazdnosť ciest prostredníctvom inertného, chemického alebo zmiešaného posypového materiálu. Cestári predpokladajú použitie viac ako 76.000 ton materiálu a osadenie viac ako 15.000 metrov snehových prekážok - plotov v celom kraji.



"Ďalej používame na zimnú údržbu aj chlorid horečnatý. Hlavne v tých oblastiach, kde nemáme súhlas na klasické solenie a len vo výnimočných prípadoch. Sú to oblasti okolo Stariny a Vysokých Tatier. Naša spotreba tu predstavuje okolo 500 ton ročne," spresnil riaditeľ SÚC PSK Marcel Horváth.



Zimnú údržbu bude zabezpečovať 324 vodičov, 72 strojníkov, 25 traktoristov a 76 dispečerov. Kvalitu zjazdnosti ciest druhej a tretej triedy, ako aj poveternostné podmienky bude permanentne monitorovať 52 meteorologických staníc a kamier rozmiestnených v celom kraji. Informácie je možné sledovať na www.zjazdnostpsk.sk, ale aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Počasie na cestách PSK.



"Okrem toho je pre motoristickú verejnosť aj tento rok k dispozícii nonstop bezplatná telefónna linka 0800 500 222, a to až do 31. marca 2022. Vodiči tu môžu hlásiť problémy na cestách v celom Prešovskom kraji," povedala Heilová.



Tohtoročná zimná údržba ciest na území PSK je organizovaná prostredníctvom siedmich oblastí SÚC PSK – Bardejov, Humenné, Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou, ich 18 cestmajsterstvami a šiestimi vysunutými pracoviskami.



Cestári budú zabezpečovať zimnú údržbu na približne 3103 kilometroch ciest v celom Prešovskom kraji. Z toho na 2414 km ciest druhej a tretej triedy v správe SÚC PSK, na 665 kilometroch ciest v správe Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti a na účelových cestách v dĺžke 24 kilometrov.