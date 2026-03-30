Cestári v rámci príprav obchvatu Prievidze spustia mobilitný prieskum
Prvý úsek stavby začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008, ide o komunikáciu od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.
Autor TASR
Prievidza 30. marca (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) pokračuje v prípravách druhej etapy obchvatu mesta Prievidza. Súčasťou štúdie realizovateľnosti na stavbu bude i mobilitný prieskum dopravného správania obyvateľstva. Zapojiť do neho plánuje ľudí z približne 40 obcí okresu Prievidza, spustiť ho chce v apríli. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.
Zaradenie mobilitného prieskumu, mapujúceho dopravné správanie obyvateľstva v rámci požiadaviek investora, odporúčalo aj Ministerstvo dopravy SR a zástupcovia JASPERS ako partnerskej inštitúcie Európskej komisie a Európskej investičnej banky. „Najmä kvôli tomu, že mesto v súčasnosti nedisponuje strategickým dokumentom na úrovni dopravného plánovania v regióne, ktorý by poskytol vierohodné a komplexné údaje o mobilitných charakteristikách obyvateľstva,“ vysvetlila Lukáčová.
Mobilitný prieskum podľa nej doplní dátovú základňu pre tvorbu dopravného modelu o aktuálne socioekonomické a sociodemografické údaje, ktoré poskytnú informácie o zdrojoch a cieľoch ciest, účeloch ciest, využitých dopravných módoch, časovom rozložení vykonávaných ciest počas dňa a odhadovanej nákladovosti. „Dopravný model spracovaný na základe objektívnych dátových podkladov bude s vyššou mierou spoľahlivosti simulovať mobilitné správanie obyvateľstva, vyťaženie systémov verejnej a mestskej hromadnej dopravy, ako aj zaťaženie dopravnej infraštruktúry,“ priblížila a podotkla, že spracovaná dopravná prognóza bude rovnako garantovať vyššiu mieru presnosti odhadov vývoja pre výhľadové horizonty rokov 2030, 2040, 2050 a 2060 pre celý dotknutý región.
O výstupy dopravného modelu mapujúceho širšie dopravné a mobilitné vzťahy v regióne sa zároveň budú môcť opierať i samosprávy pri investičnom rozhodovaní pri realizácii projektov verejného záujmu a plánovaní rozvoja dopravnej infraštruktúry.
SSC plánuje do prieskumu na základe metodiky zapojiť približne 40 obcí z okresu Prievidza, čo pokrýva takmer 90 percent celkového počtu obyvateľstva okresu. „Kompletné informácie o zapojení obyvateľov do prieskumu aj s možnosťou online vyplnenia dotazníkov budú k dispozícii od apríla na webovom portáli www.prieskummobility.sk, ktorý sa v súčasnosti nachádza v záverečnej testovacej fáze pred spustením do prevádzky,“ priblížila Lukáčová.
Spracovanú štúdiu realizovateľnosti by mali mať cestári k dispozícii koncom tohto roka. Dodávateľom štúdie je spoločnosť Dopravoprojekt so sídlom v Bratislave. Cena za dielo je vo výške 463.648,50 eura, cestári ho chcú financovať z fondov EÚ.
Lukáčová pripomenula, že štúdia realizovateľnosti predstavuje ex ante kondicionalitu pre schválenie dopravných investícií zo strany riadiaceho orgánu na národnej a európskej úrovni, ktoré následne umožní zaradenie opatrení do zásobníka projektov pre uchádzanie sa o spolufinancovanie z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu. „To umožní investorovi plynulo pokračovať v projektovej príprave stavby v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie,“ dodala.
SSC pokračuje s výstavbou prvej etapy druhej stavby obchvatu, ktorá spojí priemyselný park s cestou za mimoúrovňovou križovatkou ciest I/64 a I/9. Stavbu, ktorej základný kameň poklepali v septembri minulého roka, realizuje Eurovia SK, Eurovia CZ a SMS za viac ako 23 miliónov eur, dokončiť by ju mali do 30 mesiacov od začatia prác. SSC práce financuje z fondov Európskej únie.
Prvý úsek stavby začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008, ide o komunikáciu od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.
Zaradenie mobilitného prieskumu, mapujúceho dopravné správanie obyvateľstva v rámci požiadaviek investora, odporúčalo aj Ministerstvo dopravy SR a zástupcovia JASPERS ako partnerskej inštitúcie Európskej komisie a Európskej investičnej banky. „Najmä kvôli tomu, že mesto v súčasnosti nedisponuje strategickým dokumentom na úrovni dopravného plánovania v regióne, ktorý by poskytol vierohodné a komplexné údaje o mobilitných charakteristikách obyvateľstva,“ vysvetlila Lukáčová.
Mobilitný prieskum podľa nej doplní dátovú základňu pre tvorbu dopravného modelu o aktuálne socioekonomické a sociodemografické údaje, ktoré poskytnú informácie o zdrojoch a cieľoch ciest, účeloch ciest, využitých dopravných módoch, časovom rozložení vykonávaných ciest počas dňa a odhadovanej nákladovosti. „Dopravný model spracovaný na základe objektívnych dátových podkladov bude s vyššou mierou spoľahlivosti simulovať mobilitné správanie obyvateľstva, vyťaženie systémov verejnej a mestskej hromadnej dopravy, ako aj zaťaženie dopravnej infraštruktúry,“ priblížila a podotkla, že spracovaná dopravná prognóza bude rovnako garantovať vyššiu mieru presnosti odhadov vývoja pre výhľadové horizonty rokov 2030, 2040, 2050 a 2060 pre celý dotknutý región.
O výstupy dopravného modelu mapujúceho širšie dopravné a mobilitné vzťahy v regióne sa zároveň budú môcť opierať i samosprávy pri investičnom rozhodovaní pri realizácii projektov verejného záujmu a plánovaní rozvoja dopravnej infraštruktúry.
SSC plánuje do prieskumu na základe metodiky zapojiť približne 40 obcí z okresu Prievidza, čo pokrýva takmer 90 percent celkového počtu obyvateľstva okresu. „Kompletné informácie o zapojení obyvateľov do prieskumu aj s možnosťou online vyplnenia dotazníkov budú k dispozícii od apríla na webovom portáli www.prieskummobility.sk, ktorý sa v súčasnosti nachádza v záverečnej testovacej fáze pred spustením do prevádzky,“ priblížila Lukáčová.
Spracovanú štúdiu realizovateľnosti by mali mať cestári k dispozícii koncom tohto roka. Dodávateľom štúdie je spoločnosť Dopravoprojekt so sídlom v Bratislave. Cena za dielo je vo výške 463.648,50 eura, cestári ho chcú financovať z fondov EÚ.
Lukáčová pripomenula, že štúdia realizovateľnosti predstavuje ex ante kondicionalitu pre schválenie dopravných investícií zo strany riadiaceho orgánu na národnej a európskej úrovni, ktoré následne umožní zaradenie opatrení do zásobníka projektov pre uchádzanie sa o spolufinancovanie z európskych zdrojov a štátneho rozpočtu. „To umožní investorovi plynulo pokračovať v projektovej príprave stavby v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie,“ dodala.
SSC pokračuje s výstavbou prvej etapy druhej stavby obchvatu, ktorá spojí priemyselný park s cestou za mimoúrovňovou križovatkou ciest I/64 a I/9. Stavbu, ktorej základný kameň poklepali v septembri minulého roka, realizuje Eurovia SK, Eurovia CZ a SMS za viac ako 23 miliónov eur, dokončiť by ju mali do 30 mesiacov od začatia prác. SSC práce financuje z fondov Európskej únie.
Prvý úsek stavby začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008, ide o komunikáciu od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.