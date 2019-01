VODIČI POZOR: V Žilinskom kraji sa tvorí poľadovica

V okrese Martin na ceste I/18 je vyhlásený I. kalamitný stupeň. Horské priechody Donovaly a Šturec zostávajú pre sneženie uzavreté pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky.

Žilina 14. januára (TASR) – Polícia upozorňuje motoristov na náhlu zmenu poveternostných podmienok a tvorbu poľadovice na cestách vo všetkých okresoch Žilinského kraja.



„Jazdite preto opatrne, so zreteľom na poveternostné podmienky a stav komunikácií. Operačné stredisko je v neustálom kontakte so správcami komunikácií,“ informovala v pondelok popoludní žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.



Na silné sneženie a zníženú dohľadnosť upozorňujú aktuálne cestári v okolí Ružomberka, Horelice, Liptovského Mikuláša, Čadce, Skalitého, Brodna, Svrčinovca, Martina, Liptovského Hrádku a Námestova. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Horský priechod Donovaly je pre sneženie naďalej uzavretý pre nákladnú dopravu nad 10 metrov dĺžky. Horský priechod Šturec je už prejazdný bez obmedzenia. Pre tvorbu snehových závejov a silný nárazový vietor je cesta III/3061 Štrba - Šuňava od 17.45 h uzavretá. Snehové jazyky sa vytvárajú na cestách v oblasti Turčianskych Teplíc, na ceste I/66 Besník a v okolí Trstenej.



Snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony sú potrebné na ceste II/558 Stakčín - Ulič, cestách III. triedy v obvode Stakčín a pre všetku dopravu na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá.



V okrese Martin je vyhlásený I. kalamitný stupeň

V okrese Martin na ceste I/18 je vyhlásený I. kalamitný stupeň. Horské priechody Donovaly a Šturec zostávajú pre sneženie uzavreté pre nákladnú dopravu nad desať metrov dĺžky. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Cestári varujú aj pred tvorbou snehových jazykov na cestách v okolí Turčianskych Teplíc, na ceste I/66 Besník a v okolí Trstenej. Snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony sú potrebné na ceste II/558 Stakčín - Ulič, cestách III. triedy v obvode Stakčín a pre všetku dopravu na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá.



Premávku zo Žiliny do Čadce postupne obnovujú

Premávku na ceste 1/11 zo Žiliny v smere na Čadcu postupne obnovujú. Nákladné motorové vozidlá bude polícia púšťať po etapách, osobné bez obmedzení.



Čiastočne obnovená je aj premávka v smere na Českú republiku od Čadce. "Avšak treba rátať s obojsmernými kolónami nákladných motorových vozidiel. Naďalej platí výstraha na celom území Žilinského kraja pred silnou poľadovicou,“ informovalo v pondelok večer operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline.