Cestári vyhlásili výtvarnú súťaž pre deti,pripravujú i rozprávkový deň
Výtvarná súťaž cestárov je určená pre deti z materských škôl v okresoch Krupina a Banská Štiavnica, súťaž potrvá do konca marca.
Autor TASR
Banská Bystrica 23. februára (TASR) - Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) pokračuje v aktivitách zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o cestárskom remesle u detí. Regionálni cestári vyhlásili tretí ročník výtvarnej súťaže o najkrajší obrázok cestárskej techniky, pripravujú aj tradičný letný rozprávkový deň detí. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu a PR BBRSC Martina Straková.
Výtvarná súťaž cestárov je určená pre deti z materských škôl v okresoch Krupina a Banská Štiavnica, súťaž potrvá do konca marca. Diela je možné vytvoriť ľubovoľnou technikou, vyhodnocované budú porotou zloženou z regionálnych cestárov i hlasovaním na sociálnych sieťach.
„Mladý umelec z víťaznej materskej školy získa okrem darčekov pre svoju materskú školu aj hlavnú cenu, ktorou je zážitkový cestársky deň priamo v škôlke. Deti sa budú môcť previezť na cestárskych vozidlách, sypači či traktore, tešiť sa môžu aj na skákací hrad a malé občerstvenie,“ priblížila Straková.
Regionálni cestári v rámci aktivít pre najmenších pripravujú aj rozprávkový deň detí, ktorý sa uskutoční 7. júna v areáli BBRSC v Banskej Bystrici. Pre deti budú pripravené jazdy na cestárskych vozidlách i ďalšie atrakcie a sprievodný program.
