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Cestári vykonávajú údržbu porastov na horskom priechode Čertovica

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Okrem výrubu a orezania lesného porastu pokosia i trávnatý porast v blízkosti cesty, aplikujú postrek na spomalenie rastu buriny a invázne rastliny budú likvidované chemicky.

Autor TASR
Vyšná Boca 3. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) vykonáva komplexnú údržbu lesných porastov na horskom priechode Čertovica. V danom úseku cesty I/72 vyrúbe a oreže lesný porast, ktorý by mohol ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ako TASR informoval hovorca SSC Lukáš Trepáč, údržba 18-kilometrového úseku je vykonávaná medzi 8.00 až 16.00 h. Práce sa začali 1. júla a potrvajú približne mesiac.

Doprava je v mieste prác riadená regulovčíkmi striedavo v jednom jazdnom pruhu. „Žiadame motoristov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde úsekom a sledovanie dočasného dopravného značenia,“ podotkol Trepáč a spresnil, že s údržbou začali od križovatky ciest I/18 a I/72 Červený Kút a pokračovať budú po oboch stranách cesty až po vrchol horského priechodu.

Okrem výrubu a orezania lesného porastu pokosia i trávnatý porast v blízkosti cesty, aplikujú postrek na spomalenie rastu buriny a invázne rastliny budú likvidované chemicky.
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