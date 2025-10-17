< sekcia Regióny
Cestári zabezpečia výruby pri zosunutej vozovke pod Strečnom
Výruby sú naplánované v sobotu od 7.00 do 12.00 h.
Autor TASR
Strečno 17. októbra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) bude v sobotu (18. 10.) zabezpečovať odstraňovanie stromov a kríkov pri opornom múre nad riekou Váh v tesnej blízkosti cesty I/18 v Strečnianskej úžine. Ako informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová, výruby predchádzajú sanačným prácam pri zosuve vozovky, ktoré cestári plánujú realizovať od apríla budúceho roka.
Výruby sú naplánované v sobotu od 7.00 do 12.00 h. „Počas výrubových prác bude miesto označené dočasným dopravným značením. Doprava bude vedená v zúžených jazdných pruhoch za zníženej rýchlosti rovnako ako doteraz,“ priblížila Lukáčová.
Sanácia zosuvu vozovky a krajnice v jazdnom pruhu z Martina do Žiliny bola pôvodne plánovaná na jeseň tohto roku. Realizácia prác by však podľa SSC nedokázala zaručiť dostatok miesta pre vozidlá zimnej údržby. Cestári plánujú na približne 65-metrovom úseku demoláciu nevyhovujúcich častí pôvodných oporných múrov a výstavbu nového kotveného prahu, ktorý bude podopierať teleso komunikácie. Zmluvná cena diela je približne 916.000 eur.
