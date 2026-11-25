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Cestári zabezpečia zjazdnosť takmer 1900 km ciest Trnavského kraja
O údržbu sa bude starať 141 vodičov a 87 dispečerov.
Autor TASR
Trnava 25. novembra (TASR) - Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bude zabezpečovať zjazdnosť a bezpečnosť na takmer 1900 kilometroch ciest v kraji aj počas nadchádzajúcej zimnej sezóny. Od novembra priebežne monitore vývoj poveternostných podmienok, aby cestári včas vyrazili na prvé výjazdy. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Naši cestári majú k dispozícii potrebnú techniku, materiál aj personálne kapacity. Urobíme maximum pre to, aby boli cesty v našej správe zjazdné a bezpečné,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič. Na zimnú údržbu je pripravených 54 sypačov s jedným rezervným vozidlom, 21 traktorov s radlicami, 22 nakladačov, nákladné vozidlo a snehová fréza.
O údržbu sa bude starať 141 vodičov a 87 dispečerov. V skladoch je pripravených 5351 ton posypovej soli, 380 ton takzvanej soľanky, 1277 ton kameniva a takmer 656 ton zmiešaného posypového materiálu. Počas uplynulej sezóny zaznamenali krajskí cestári medziročný nárast výjazdov zo 672 na 1371. Spolu najazdili 123.000 kilometrov.
„Technika aj sypače sú v pohotovosti. Treba však myslieť na to, že ani pri maximálnom nasadení nedokážeme byť na každom kilometri cesty v rovnakom čase. Prosíme preto vodičov o trpezlivosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky a dostatočný odstup,“ povedal riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský. Zároveň apeloval na vodičov, aby nepredbiehali sypače a aby nesprávnym parkovaním nebránili prejazdu zimnej techniky. V prípade potreby môžu obyvatelia kontaktovať nonstop dispečing zimnej údržby SÚC TTSK.
„Naši cestári majú k dispozícii potrebnú techniku, materiál aj personálne kapacity. Urobíme maximum pre to, aby boli cesty v našej správe zjazdné a bezpečné,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič. Na zimnú údržbu je pripravených 54 sypačov s jedným rezervným vozidlom, 21 traktorov s radlicami, 22 nakladačov, nákladné vozidlo a snehová fréza.
O údržbu sa bude starať 141 vodičov a 87 dispečerov. V skladoch je pripravených 5351 ton posypovej soli, 380 ton takzvanej soľanky, 1277 ton kameniva a takmer 656 ton zmiešaného posypového materiálu. Počas uplynulej sezóny zaznamenali krajskí cestári medziročný nárast výjazdov zo 672 na 1371. Spolu najazdili 123.000 kilometrov.
„Technika aj sypače sú v pohotovosti. Treba však myslieť na to, že ani pri maximálnom nasadení nedokážeme byť na každom kilometri cesty v rovnakom čase. Prosíme preto vodičov o trpezlivosť, prispôsobenie rýchlosti stavu vozovky a dostatočný odstup,“ povedal riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský. Zároveň apeloval na vodičov, aby nepredbiehali sypače a aby nesprávnym parkovaním nebránili prejazdu zimnej techniky. V prípade potreby môžu obyvatelia kontaktovať nonstop dispečing zimnej údržby SÚC TTSK.