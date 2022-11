Cestári začali s monitoringom zjazdnosti ciest v Trenčianskom kraji

Trenčín 16. novembra (TASR) - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) začala so zimným monitoringom zjazdnosti ciest na území kraja 1. novembra. V pohotovosti je 248 jej zamestnancov, k dispozícii má na zabezpečenie zjazdnosti komunikácií desiatky kusov techniky. Informovala o tom referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Barbora Jánošková.



"Na zimné obdobie pripravila SC TSK 63 sypačov, 27 nakladačov, 12 traktorov s pluhom, sedem snehových fréz a štyri traktory s posypom. V prípade mimoriadnej situácie okrem toho aj 13 kusov zmluvnej techniky," uviedla Jánošková.



Zimnú údržbu v Trenčianskom kraji podľa nej zabezpečuje 11 cestmajsterstiev Správy ciest TSK, a to nielen na 334 kilometroch ciest II. triedy a 1142 kilometroch ciest III. triedy, ale aj na 296 kilometroch ciest I. triedy na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest. "K dispozícii majú zamestnanci viac ako 18.000 ton chemického a inertného posypového materiálu. Zimnú údržbu budú vykonávať v nepretržitom režime vrátane dní pracovného voľna, pracovného pokoja či sviatkov," doplnila.



TSK modernizuje techniku Správy ciest TSK na letnú a zimnú údržbu ciest v kraji, aj v tomto roku na jej nákup vyčlenila tri milióny eur. Zjazdnosť ciest si verejnosť môže pozrieť na webovom sídle www.bellmet.eu.