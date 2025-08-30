< sekcia Regióny
Cestári začali s opravou cesty od štátnej hranice s ČR po obec Lúky
Keďže ide o vyťažený úsek cesty, vodiči by mali zvýšiť svoju opatrnosť a rešpektovať dopravné značenie aj pokyny regulovčíkov.
Autor TASR
Lúky 30. augusta (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začala s veľkoplošnou opravou šesťkilometrového úseku cesty I/49 od štátnej hranice s Českou republikou po obec Lúky v okrese Púchov, ktorá bola dlhodobo v nevyhovujúcom technickom stave. Zabezpečiť jej rekonštrukciu sa podarilo vďaka uzneseniu z výjazdového rokovania vlády, ktoré sa konalo v júli tohto roka práve v púchovskom regióne. TASR o tom informovala hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Lenka Kukučková.
„Jedna veľká spojnica medzi Českou a Slovenskou republikou ide práve cez Púchovskú dolinu. Tento rok bude ukončený úsek od štátnej hranice až po Lúky, teda ten najhorší úsek,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.
Oprava vyťaženého úseku cesty bude stáť približne dva milióny eur, pričom práce by mali cestári stihnúť do konca októbra. „Zaujímavá je aj moderná technológia, ktorou sa oprava realizuje. Okrem toho, že je ekologická, šetrí suroviny a znižuje objemy odpadov, zároveň výrazne skracuje lehotu realizácie,“ priblížila Kukučková. Ide podľa nej o recykláciu za horúca, ktorá tiež umožní zvýšenie zaťažiteľnosti cestného telesa a predĺži životnosť konštrukčnej vrstvy vozovky.
„Naozaj nás teší, že sa cesta opravuje a vodiči z tohto regiónu, ale aj tí, ktorí po nej prechádzajú k našim susedom, sa dočkajú modernej cesty, hodnej jedného z hlavných ťahov do Českej republiky,“ skonštatoval Baška.
