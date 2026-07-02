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Cestári začali s opravou zosunutého svahu na ceste pri Novákoch
K náhlemu zosunutiu svahu pod cestou prvej triedy I/9 prišlo po intenzívnych dažďoch v máji 2026.
Autor TASR
Nitrianske Sučany 2. júla (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začala s opravou zosunutého svahu na ceste I/9 pri Novákoch v katastri obce Nitrianske Sučany v okrese Prievidza. Práce by mala ukončiť 15. júla. Informovala o tom hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.
K náhlemu zosunutiu svahu pod cestou prvej triedy I/9 prišlo po intenzívnych dažďoch v máji 2026. SSC pristúpila k dočasným bezpečnostným opatreniam - zúžila vozovku a miesto zabezpečila dopravným značením.
„Na stabilizáciu svahu nainštalujeme pod úrovňou cesty drôtené koše naplnené kamenivom - gabiony v celkovej dĺžke osem metrov. Potom sa pristúpi k oprave podkladových vrstiev vozovky na ploche 741 štvorcových metrov a nakoniec položíme ložnú asfaltovú vrstvu na ploche 370 štvorcových metrov,“ doplnila Lukáčová s tým, že celkové náklady budú 134.000 eur.
Doprava je riadená striedavo v jednom jazdnom pruhu semaforom a podľa potreby v čase dopravných špičiek regulovčíkmi.
K náhlemu zosunutiu svahu pod cestou prvej triedy I/9 prišlo po intenzívnych dažďoch v máji 2026. SSC pristúpila k dočasným bezpečnostným opatreniam - zúžila vozovku a miesto zabezpečila dopravným značením.
„Na stabilizáciu svahu nainštalujeme pod úrovňou cesty drôtené koše naplnené kamenivom - gabiony v celkovej dĺžke osem metrov. Potom sa pristúpi k oprave podkladových vrstiev vozovky na ploche 741 štvorcových metrov a nakoniec položíme ložnú asfaltovú vrstvu na ploche 370 štvorcových metrov,“ doplnila Lukáčová s tým, že celkové náklady budú 134.000 eur.
Doprava je riadená striedavo v jednom jazdnom pruhu semaforom a podľa potreby v čase dopravných špičiek regulovčíkmi.