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Cestári začnú s budovaním dočasného premostenia pri Čebovciach
Samotné práce na rekonštrukcii mosta, ktorý je súčasťou cesty I/75, sa začnú v novej stavebnej sezóne, keď to podľa SSC počasie umožní.
Autor TASR
Veľký Krtíš 11. novembra (TASR) - Most na ceste I/75 pri Čebovciach (okres Veľký Krtíš) ponad potok Meď kompletne obnovia. Stavebné práce z technologických a bezpečnostných dôvodov však nie je možné robiť počas premávky, pred začiatkom prác tak na moste vybudujú dočasnú obchádzkovú trasu. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Bianka Nagyová.
Spresnila, že výstavba dočasnej obchádzkovej trasy sa začne od štvrtka (12. 11.) a potrvá vyše mesiaca, v závislosti od počasia. Pracovať budú denne od ranných do podvečerných hodín s výnimkou nedieľ. Stavebné práce podľa hovorkyne mierne zasiahnu aj do živej premávky. Vždy však obmedzia iba jeden jazdný pruh na krátkom úseku cesty I/75. Dopravu v úseku pracoviska usmernia.
Ako ďalej uviedla, práce na budovaní dočasného premostenia ponad potok Meď spočívajú v odstránení ornice, následne zatrubnia potok a vybudujú násyp. „Ak to počasie umožní, práce budú pokračovať realizáciou konštrukčných vrstiev dočasnej obchádzkovej trasy,“ objasnila.
Samotné práce na rekonštrukcii mosta, ktorý je súčasťou cesty I/75, sa začnú v novej stavebnej sezóne, keď to podľa SSC počasie umožní. „Niektoré technologické postupy totiž nie je možné vykonávať počas zložitejších poveternostných podmienok, napríklad v mrazoch,“ poznamenala Nagyová.
Spresnila, že výstavba dočasnej obchádzkovej trasy sa začne od štvrtka (12. 11.) a potrvá vyše mesiaca, v závislosti od počasia. Pracovať budú denne od ranných do podvečerných hodín s výnimkou nedieľ. Stavebné práce podľa hovorkyne mierne zasiahnu aj do živej premávky. Vždy však obmedzia iba jeden jazdný pruh na krátkom úseku cesty I/75. Dopravu v úseku pracoviska usmernia.
Ako ďalej uviedla, práce na budovaní dočasného premostenia ponad potok Meď spočívajú v odstránení ornice, následne zatrubnia potok a vybudujú násyp. „Ak to počasie umožní, práce budú pokračovať realizáciou konštrukčných vrstiev dočasnej obchádzkovej trasy,“ objasnila.
Samotné práce na rekonštrukcii mosta, ktorý je súčasťou cesty I/75, sa začnú v novej stavebnej sezóne, keď to podľa SSC počasie umožní. „Niektoré technologické postupy totiž nie je možné vykonávať počas zložitejších poveternostných podmienok, napríklad v mrazoch,“ poznamenala Nagyová.