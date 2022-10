Cestári začnú s výstavbou odbočovacích pruhov do Nitrice

Nitrica 26. októbra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) začne s výstavbou odbočovacích pruhov na ceste I/9 do Nitrice v okrese Prievidza. Cez verejnú súťaž už vybrala dodávateľa prác, ten by mal riešenie východnej križovatky z časti Račice zrealizovať do konca budúceho roka.



"Súčasťou stavby je rozšírenie zemného telesa vo východnej križovatke tak, aby bolo možné vybudovať odbočovacie pruhy, rekonštrukcia odvodnenia a preložky dotknutých káblov," uviedli cestári v oznámení vo vestníku verejného obstarávania.



Po dokončení stavby podľa nich dôjde k zmene riešenia dopravy v Nitrici, kde obidve križovatky slúžili na vstup a výstup z obce.



Dodávateľom stavby je spoločnosť Strabag, do verejnej súťaže sa prihlásila ako jediná. "Zrušenie verejnej súťaže by malo negatívny vplyv na cestnú infraštruktúru, keďže ide o rekonštrukciu existujúcej križovatky ciest I/9 a III/1771 v extraviláne Dvorníkov nad Nitricou a Račíc," zdôvodnila SSC. Firme cestári na základe zmluvy o dielo zaplatia 486.784,05 eura, v zmysle oznámenia vo vestníku na to využijú prostriedky z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.



Firma by mala odbočovacie pruhy vybudovať do desiatich mesiacov od odovzdania staveniska, pričom do lehoty výstavby cestári nezapočítali zimné obdobie od 1. decembra tohto roka do 1. marca budúceho roka, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce.



Na potrebu riešenia tejto i ďalších križovatiek zo štátnej cesty I/9 upozorňujú samosprávy z hornej Nitry už dlhé roky. Na správcu cesty apelovali aj po tragickej dopravnej nehode zo 14. októbra 2017, ktorá si na úseku medzi Hornými Vestenicami a Nitrianskymi Sučanmi vyžiadala osem životov. Polícia vtedy na úseku vykonala viacero opatrení.



Riešenie bezpečnosti na ceste medzinárodného významu plánoval dlhodobo i štát. Cieľom stavby je podľa neho odstránenie nehodovej lokality a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.