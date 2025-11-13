Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
CESTNÁ KONTROLA: Odhalili 201 priestupkov

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Bratislavský kraj

V 71 prípadoch prekročili vodiči rýchlosť jazdy, v 29 prípadoch bol nevyhovujúci technický stav vozidla a v 26 prípadoch vodiči obsluhovali mobilný telefón.

Autor TASR
Bratislava 13. novembra (TASR) - Počas stredajšej (12. 11.) celoslovenskej osobitnej dopravnej kontroly zaznamenala polícia 201 priestupkov zo strany vodičov. Informuje o tom na sociálnej sieti.

V 71 prípadoch prekročili vodiči rýchlosť jazdy, v 29 prípadoch bol nevyhovujúci technický stav vozidla a v 26 prípadoch vodiči obsluhovali mobilný telefón. V ôsmich prípadoch neboli vodiči pripútaní bezpečnostným pásom, v siedmich prípadoch policajti zaznamenali nesprávny spôsob jazdy.

Policajti vykonali 591 dychových skúšok, výsledok bol vo všetkých negatívny.

