Čestné občianstvo Detvy získala Anna Ostrihoňová
Cenu mesta Detva si prevzal Folklórny súbor Podpoľanec.
Autor TASR
Detva 23. februára (TASR) - Čestné občianstvo mesta Detva získala etnologička Anna Ostrihoňová, ktorá svoj život zasvätila tradičnej ľudovej kultúre a Folklórnym slávnostiam pod Poľanou. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.
Dodal, že dlhé roky pôsobila v Programovej rade festivalu a významne ovplyvnila jeho smerovanie i odbornú úroveň. Februárové oceňovanie v dome kultúry bolo podľa neho poďakovaním tým, ktorí Detvu reprezentovali doma i v zahraničí.
Ceny primátora mesta si prevzali osobnosti z oblasti kultúry, športu, školstva aj sociálnej práce. Medzi laureátmi bol Július Čierny, ktorý sa od roku 1974 nepretržite venoval kultúrnej činnosti v Detve a prispel k rozvoju modernej mágie v meste.
Ocenenie získal aj dlhoročný člen a vedúci cirkevnej dychovky Jozef Uhrin. Je aj aktívnym členom folklórnej skupiny Detvani a účastník spoločenských podujatí v meste. Za mimoriadny prínos v oblasti dokumentovania folklóru a tradícií ocenili fotografa Petra Berčíka.
V športovej oblasti si ocenenie za reprezentáciu na medzinárodných podujatiach prevzali gymnastky Lucia Piliarová, Nela Ostrihoňová, Lilly Murínová a hokejistka Daniela Šufliarská.
Ocenenie patrilo aj sociálnym pracovníkom a osobnostiam verejného života. Ľubomírovi Matuškovi za prácu v Domove dôchodcov v Detve, Eve Huboňovej za dlhoročnú činnosť v sociálnej oblasti i Alžbete Vajajiovej za zásluhy pri budovaní a vedení Jednoty dôchodcov Slovenska v Detve. Ján Gonda získal uznanie za to, že sa aktívne podieľal na zlepšovacích návrhoch a patentoch v Podpolianskych strojárňach a po odchode do dôchodku sa venuje činnosti v Jednote dôchodcov Slovenska.
V oblasti školstva ocenili pedagógov Martinu Ostrihoňovú Kurekovú a Jána Melicha. Osobitné ocenenie si prevzali aj študenti Mária Ďuricová a Dominik Gonda, ktorí reprezentovali detviansku školu i Slovensko na celoslovenských a medzinárodných podujatiach.
Cenu mesta Detva si prevzal Folklórny súbor Podpoľanec, ktorý 50 rokov uchováva a prezentuje tradície Podpoľania. Ocenenie získal aj Ľuboš Sabol za dlhoročné pôsobenie vo Farnosti svätého Františka Assiského v Detve.
