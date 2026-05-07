Čestné občianstvo Košíc si prevzala M. Gombitová, patrí aj P. Bondrovi
Autor TASR
Košice 7. mája (TASR) - Čestné občianstvo Košíc si vo štvrtok prevzala speváčka Marika Gombitová. Toto ocenenie patrí aj hokejistovi Petrovi Bondrovi, ktorý si ho príde prevziať dodatočne. Odovzdávanie verejných ocenení mesta sa konalo v historickej radnici pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice. Informoval o tom košický magistrát.
Spolu 20 jednotlivcov a šesť kolektívov z oblasti umenia, podnikateľskej sféry, zdravotníctva, vedy, školstva, kultúry, športu a sociálnych služieb si prevzalo Cenu mesta Košice, cenu primátora mesta a plaketu primátora mesta.
Čestné občianstvo mesta udelilo po desiatich rokoch košické mestské zastupiteľstvo (MsZ). Gombitová sa stala jeho jubilejnou 40. držiteľkou.
Cenu mesta Košice udelilo MsZ desiatim osobnostiam a trom kolektívom. Medzi nimi sú predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR a generálny riaditeľ spoločnosti Tauris Richard Duda, slovenská reprezentantka v triatlone Romana Gajdošová i paratanečníčka, trénerka a spoluorganizátorka v oblasti Para DanceSport Helena Kašická. Ocenenie dostal aj viceprezident pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania spoločnosti U. S. Steel Košice Miroslav Kiraľvarga, bývalá riaditeľka Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rozália Múdra, finančná riaditeľka s dlhoročnou praxou v poisťovníctve Beáta Petrušová, jazykovedec a emeritný profesor Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Ján Sabol či rozhlasový redaktor a moderátor Miroslav Talavašek. Cenu mesta in memoriam udelilo zastupiteľstvo Jánovi Cabanovi, ktorý stál na čele Rady seniorov mesta Košice, a policajnému vyšetrovateľovi Petrovi Kaňuchovi.
Cenu primátora mesta získali Norbert Bodnár, Stanislav Čaja, Dušan Davidov, Marián Lukáč, Pavol Mártonfi, Ladislav Šimák, Jolana Šuleková, Cecília Tajtáková a Ráchel Závacká. Z kolektívov ju prevzali Bedmintonový klub Lokomotíva Košice, vedecký tím Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) a UPJŠ pod vedením Petra Gála a Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Plaketa primátora mesta patrí Zdenke Behunovej.
„Ocenenia, ktoré dnes odovzdáme, sú prejavom úcty, uznania a poďakovania za váš výnimočný prínos. Vaša práca je inšpiráciou pre nás všetkých a dôkazom, že hodnoty ako zodpovednosť, tvorivosť, solidarita a ľudskosť majú v našej spoločnosti stále pevné miesto,“ uviedol na slávnosti košický primátor Jaroslav Polaček.
