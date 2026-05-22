Čestné občianstvo mesta Prievidza dostal Ladislav Petráš

Na snímke vľavo Ladislav Petráš a vpravo Ladislav Jurkemik počas stretnutia futbalových legiend z ME 1976 v Belehrade v priestoroch kaviarne KafeHaus BarZuz 4. apríla 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Naubauer

Autor TASR
Prievidza 22. mája (TASR) - Novým čestným občanom mesta Prievidza sa stal bývalý futbalový reprezentant a rodák z mestskej časti Necpaly Ladislav Petráš. Samospráva spolu s ním ocenila v piatok na podujatí Tváre mesta 2026 i ďalšie osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí.

Ocenenie Čestné občianstvo mesta Prievidza udelila samospráva Petrášovi za jeho výnimočné športové úspechy vo futbale vrátane historického triumfu na Majstrovstvách Európy 1976, dôstojnú reprezentáciu československého futbalu a inšpiráciu, ktorú svojím talentom, charizmou a príkladným prístupom poskytol generáciám mladých športovcov, pričom svojím životom a kariérou významne reprezentuje mesto. Cenu získal i pri príležitosti jeho životného jubilea 80 rokov.

Cenu mesta Prievidza získal Kazimír Karpiš, a to za výrazný podiel na tvorbe, rozvoji a systematickej úprave mestskej zelene, autorstvo a realizáciu významných parkov i verejných priestranstiev, ako aj za celoživotný prínos k budovaniu charakteru Prievidze ako zeleného mesta. Samospráva ocenila i Sylviu Maliarikovú, cenu dostala za dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti kultúry, cestovného ruchu a vzdelávania, významný podiel na propagácii regiónu hornej Nitry doma i v zahraničí, prínos k uchovávaniu historickej pamäti a kultúrneho dedičstva mesta, ako aj za šírenie jeho dobrého mena.

Laureátom Ceny mesta Prievidza sa stal i Štefan Svitok, samospráva mu udelila ocenenie za celoživotnú obetavú prácu v oblasti záchrannej zdravotnej služby, mimoriadny podiel na ochrane zdravia a záchrane ľudských životov v náročných a krízových situáciách, ako aj za významný prínos k rozvoju zdravotníctva a inšpiráciu pre ďalšie generácie zdravotníkov. Nezisková organizácia Nový domov získala ocenenie za dlhodobé poskytovanie komplexnej a odbornej starostlivosti osobám s mentálnym postihnutím, významný prínos v oblasti sociálnych služieb, rehabilitácie a integrácie klientov do spoločnosti, ako aj za obetavý a ľudský prístup pri zvyšovaní kvality ich života.

In memoriam samospráva udelila cenu mesta Pavlovi Kurhajcovi. Ocenila ho za dlhoročné umelecké pôsobenie, výrazný prínos k rozvoju hudobnej kultúry a obohatenie kultúrno-spoločenského života mesta, ako aj za šírenie radosti z hudby a inšpiráciu, ktorú svojou tvorbou zanechal ďalším generáciám.

František Zlocha získal cenu mesta im memoriam za mimoriadny životný príbeh, významný podiel na uchovávaní historickej pamäte, profesionálny prínos v chemickom priemysle, aktívne pôsobenie v oblasti športového letectva a šírenie dobrého mena mesta.

Cenu primátora mesta získala Mestská polícia Prievidza a Súkromná základná umelecká škola Xoana. Laureátmi Prievidzského anjela sa stali Viola Bartolenová, Katarína Bubnášová, Miriam Dobrotová a Vanda Pittnerová, Marta Kevická, Ivan Mikula a Monika Vrecková, Juraj Polák, ako i Magdaléna Prágerová.

„Identitu mesta tvoria predovšetkým ľudia. Nie sú to budovy, stavby, ale ľudia, ktorí v ňom žijú, lebo oni mu dávajú to vnútro. To, aké to mesto je, či pôsobí s láskou, radosťou, úsmevom. Všetkým, čo ľudia odovzdajú, vytvoria duch mesta. Osobnosti, ktoré sme ocenili, práve dokazujú, že naše mesto je krásne,“ uviedla primátorka Katarína Macháčková.
