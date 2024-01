Čestné občianstvo mesta Rožňava získa in memoriam Tibor Takáč

Rožňava 30. januára (TASR) - Čestné občianstvo mesta Rožňava v roku 2024 bude udelené in memoriam Tiborovi Takáčovi, Cenu mesta Rožňava získajú traja laureáti. Ocenenia budú slávnostne odovzdané vo štvrtok (1. 2.) v rámci osláv Dní mesta Rožňava, ktoré prinesú i viacero sprievodných aktivít.



O udelení najvyšších mestských ocenení rozhodlo mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Rožňave v decembri tajným hlasovaním. Čestné občianstvo mesta Rožňava, ktoré je udeľované za zásluhy o rozvoj, ochranu a šírenie dobrého mena mesta, získa v tomto roku in memoriam Tibor Takáč. Ako vyplýva z materiálov predložených na MsZ, Takáč sa do Rožňavy presťahoval začiatkom 90. rokov minulého storočia. Bol členom hnutia Verejnosť proti násiliu, členom Demokratickej strany a neskôr zakladajúcim členom Občianskej konzervatívnej strany.



"Od roku 1998 pomáhal zlepšovať demokratické pomery v okrese a meste Rožňava po ťažkých mečiarovských rokoch. Aktívne sa občiansky angažoval v meste Rožňava, pôsobil v rámci Stálej konferencie občianskeho inštitútu. Popri mnohých aktivitách počas svojho života ako filantrop nezištne pomáhal mnohým miestnym združeniam a jednotlivcom," priblížili poslanci MsZ v návrhu na udelenie čestného občianstva.



Na štvrtkovom slávnostnom zasadnutí MsZ budú odovzdané aj ocenenia pre športovcov či Ceny mesta Rožňava udeľované za vedeckú i umeleckú činnosť, hospodársky rozvoj mesta či záchranu životov a majetku. Laureátmi ceny mesta v tomto roku sú Edita Kušnierová, ktorá sa od roku 1970 podieľala na obnove pamiatok v Rožňave, Dušan Pollák za rozvoj rožňavského futbalu a kolektív Dobrovoľného hasičského zboru mesta Rožňava, ktorý si v roku 2024 pripomenie 150. výročie svojho založenia.



Odovzdávanie slávnostných ocenení v rožňavskej historickej radnici sa každoročne koná počas osláv Dní mesta Rožňava. Tie od stredy (31. 1.) do piatka (2. 2.) prinesú i ďalšie sprievodné aktivity. Konať sa bude napríklad konferencia s názvom Minulosť, ktorá zmenila tvár Rožňavy, sprievodný program pripravilo i Banícke múzeum v Rožňave či Gemerská knižnica Pavla Dobšinského.



Dni mesta sa v Rožňave konajú vždy začiatkom februára pri príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o meste. Tou je listina kráľa Ondreja III. z 3. februára 1291, ktorá je uložená v archíve rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Rožňava.