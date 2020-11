Cestné výpadovky z Považskej Bystrice budú monitorovať nové kamery

Považská Bystrica 20. novembra (TASR) – Monitorovať výpadové komunikácie z Považskej Bystrice budú od začiatku decembra štyri nové kamery. Radnica ich kúpila pre mestskú políciu z desaťtisícovej vládnej dotácie, mesto prispelo 20 percentami sumy.



Ako informoval náčelník mestskej polície v Považskej Bystrici Juraj Lieskovský, jedna kamera bude nainštalovaná smerom na Žilinu pri čerpacej stanici, druhá smerom na Rajec, tretia na Orlovskom moste pred diaľničným privádzačom a štvrtá smerom na Bratislavu pod bývalým hotelom FIM.



„Ide o kamery, ktoré budú zaznamenávať všetky ŠPZ, vedia zachytiť autá až do rýchlosti 240 kilometrov za hodinu. Často dochádza ku krádežiam motorových vozidiel, ako aj k trestnej činnosti, pri ktorej páchatelia používajú vozidlá. Takto budeme oveľa nápomocnejší štátnym policajtom pri pátraní po týchto automobiloch. Kamery bude možné využiť pri dopravných nehodách,“ skonštatoval Lieskovský.



Ako dodal, pred siedmimi rokmi mala mestská polícia 11 kamier, dnes mesto monitoruje 56 kamier, inštaláciou štyroch nových ich počet stúpne na 60. „Budúci rok by sme chceli doriešiť nový server, keďže ten súčasný nám zálohuje záznamy len desať dní. Naším cieľom je, aby sa uchovávali minimálne 15 dní. Kamery chceme inštalovať aj do mestských častí. Momentálne sú v Dolnom Moštenci, Praznove, Podvaží a Považskej Teplej. V mestských častiach majú monitorovať najmä kultúrne domy, ihriská, materské školy či športoviská,“ doplnil náčelník.