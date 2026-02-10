< sekcia Regióny
VIDEO: CESTNÍ PIRÁTI: Najrýchlejší prekročil rýchlosť o 50 km/h
Najrýchlejšie jazdil 42-ročný vodič, ktorému policajný radar nameral rýchlosť 140 kilometrov za hodinu. Viac ako 130 kilometrov za hodinu šli aj ďalší dvaja vodiči.
Autor TASR
Dunajská Streda 10. februára (TASR) - Na ceste prvej triedy medzi Dunajskou Stredou a Veľkým Mederom vyhasli za posledné tri týždne pri dopravných nehodách tri ľudské životy. Polícia reagovala dopravnou akciou, počas ktorej na tomto úseku namerala 11 vodičov, ktorí prekročili maximálnu povolenú rýchlosť 90 kilometrov za hodinu. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Najrýchlejšie jazdil 42-ročný vodič, ktorému policajný radar nameral rýchlosť 140 kilometrov za hodinu. Viac ako 130 kilometrov za hodinu šli aj ďalší dvaja vodiči. „Všetkým trom policajti na mieste uložili blokovú pokutu v stovkách eur,“ spresnila polícia.
