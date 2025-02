CESTNÝ PIRÁT: Po bratislavských uliciach uháňal rýchlosťou 136 km/h

Bratislava 11. februára (TASR) - Bratislavskí policajti zastavili počas uplynulého víkendu viacero vodičov, ktorí prekročili maximálnu povolenú rýchlosť na cestách. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.



"V sobotu (8. 2.) to bol 30-ročný vodič osobného motorového vozidla značky BMW, ktorý po Dolnozemskej ceste v Bratislave jazdil rýchlosťou 136 kilometrov za hodinu, čím prekročil dovolenú rýchlosť o 66 kilometrov za hodinu," uviedli policajti.



Dvoch vodičov zastavili pri jazde vysokou rýchlosťou v nedeľu (9. 2.). Najskôr to bol 24-ročný muž, ktorý po Púchovskej ulici v Bratislave jazdil rýchlosťou 105 kilometrov za hodinu. V obci tak prekročil povolenú rýchlosť viac ako dvojnásobne. Neskôr policajti zastavili vodiča na diaľnici D1 smerom do Trnavy. V úseku s maximálnou povolenou rýchlosťou 110 kilometrov za hodinu jazdil rýchlosťou 240 kilometrov za hodinu. "Všetci traja vodiči boli za priestupky vyriešení v blokovom konaní," dodala polícia.