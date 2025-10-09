< sekcia Regióny
CESTNÝ PIRÁT: Mimo obce šiel 160 kilometrov za hodinu
Dopravní policajti z Trenčína mu uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur, zaplatil ju na mieste.
Autor TASR
Adamovské Kochanovce 9. októbra (TASR) - O 71 kilometrov za hodinu prekročil maximálnu povolenú rýchlosť na ceste I/61 pri obci Adamovské Kochanovce v Trenčianskom okrese 25-ročný vodič automobilu značky BMW. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Namiesto povolených 90 kilometrov za hodinu jazdil mladý vodič rýchlosťou 161 kilometrov za hodinu. Dopravní policajti z Trenčína mu uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur, zaplatil ju na mieste.
„Takéto správanie na ceste je neakceptovateľné a nebezpečné, ohrozuje všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky,“ pripomenula polícia.
