Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 9. október 2025Meniny má Dionýz
< sekcia Regióny

CESTNÝ PIRÁT: Mimo obce šiel 160 kilometrov za hodinu

.
Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Trenčiansky kraj

Dopravní policajti z Trenčína mu uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur, zaplatil ju na mieste.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Adamovské Kochanovce 9. októbra (TASR) - O 71 kilometrov za hodinu prekročil maximálnu povolenú rýchlosť na ceste I/61 pri obci Adamovské Kochanovce v Trenčianskom okrese 25-ročný vodič automobilu značky BMW. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Namiesto povolených 90 kilometrov za hodinu jazdil mladý vodič rýchlosťou 161 kilometrov za hodinu. Dopravní policajti z Trenčína mu uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur, zaplatil ju na mieste.

„Takéto správanie na ceste je neakceptovateľné a nebezpečné, ohrozuje všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky,“ pripomenula polícia.

.

Neprehliadnite

Začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom

MIMORIADNE TRAGICKÁ NEHODA NA HOREHRONÍ: Došlo k nej pri predbiehaní

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci

ZAPLETALOVÁ: Veľké zadosťučinenie, že mám bronz na krku