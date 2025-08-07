Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
CESTNÝ PIRÁT: Motorkár išiel 207 kilometrov za hodinu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Musel zaplatiť pokutu.

Autor TASR
Dolný Štál 7. augusta (TASR) - Motocyklista trielil medzi obcami Dolný Štál a Okoč v okrese Dunajská Streda rýchlosťou 207 kilometrov za hodinu (km/h). Maximálnu povolenú rýchlosť prekročil o 117 km/h. Dostal pokutu 800 eur. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Policajti 36-ročného vodiča vyriešili na mieste v blokovom konaní,“ zdôraznila polícia. Motocyklista zaplatil pokutu prostredníctvom platobného terminálu.

